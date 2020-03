Zmieniający się wiatr sprawił, że niemal wszyscy zawodnicy startujący pod koniec kwalifikacji w Oslo oddali słabe skoki. Spore problemy mieli Kamil Stoch i Dawid Kubacki, a najlepszym z Polaków okazał się Piotr Żyła, zajmując 5. miejsce. Niespodziewanym zwycięzcą i pierwszy liderem Raw Air został Niemiec Constantin Schmid.

Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot, Jakub Wolny, Piotr Żyła, Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki - tak prezentuje się skład "Biało-Czerwonych" na piątkowe kwalifikacje. Dzisiejsze skoki są już wliczane do klasyfikacji generalnej norweskiego cyklu Raw Air.

Kwalifikacje odbywają się bez obecności kibiców, ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem. Według norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego w samym Oslo zarażonych jest 18 osób.

Podopieczni Michala Doleżala całkiem nieźle zaprezentowali się podczas piątkowych treningów. Podczas pierwszej sesji treningowej drugie miejsce zajął Stoch, a trzecie Kubacki. W drugim treningu najlepszym z Polaków był Piotr Żyła (piąte miejsce).

Przebieg kwalifikacji w Oslo:

Kwalifikacje rozpoczęły się od skoków licznie reprezentowanej kadry gospodarzy - Norwegów. Szybko przebił ich jednak Niemiec Martin Hamann, skacząc na odległość 121 m. On także jako pierwszy zapewnił sobie awans do niedzielnych zawodów.

Z powodu niewłaściwego stroju jury podjęło decyzję o dyskwalifikacji Czecha Filipa Sakali.

Pierwszy z Polaków na belce startowej (zaczęto z 13. pozycji) pojawił się Aleksander Zniszczoł. Polak skoczył na odległość 117,5 m i po swojej próbie musiał liczyć na potknięcie dwóch rywali, by awansować do konkursu.

Chwilę później prowadzenie po locie na 125 m objął Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes. Jeszcze dalej poszybował Norweg Anders Haare - 129,5 m! Boyd-Clowes szybko musiał więc ustąpić z pozycji lidera.

W bardzo dobrym stylu powrót do PŚ zaliczył Maciej Kot! 28-latek skoczył 129 m i choć był za Haarem, to z dużą przewagą zapewnił sobie awans do konkursu.

Problemów z awansem do konkursu nie miał też Jakub Wolny, ale wylądował znacznie bliżej od Kota. Wolny uzyskał 119,5 i po swojej próbie zajmował 11. miejsce z 4,1 pkt przewagi nad wciąż oczekującym Zniszczołem.

Świetny skok ponownie oddał Słoweniec Żiga Jelar, czym potwierdził swoją dobrą dyspozycję w Oslo. Po skoku na 129,5 m wyprzedził Haarego oraz Kota.

Jelara "przebił" Austriak Michael Hayboeck, jako pierwszy przekraczając granicę 130 m. Hayboeck dołożył do tego wyniku jeszcze pół metra i objął prowadzenie o 0,3 pkt.

Hayboecka na po kilku minutach na prowadzeniu zmienił Constantin Schmid. Niemiec skoczył pół metra krócej, lecz miał notę o 0,2 pkt lepszą.

Ze swojej próby zadowolony mógł być Piotr Żyła. "Wiewiór" skoczył 126 m, ale jako jeden z nielicznych miał dodane punkty za wiatr i po swojej próbie zajmował 5. miejsce. Wyprzedził m.in. Kota, który przecież skoczył aż trzy metry dalej z tego samego rozbiegu.

Przed skokami siedmiu ostatnich zawodników rozhulał się wiatr i potrzebna była dłuższa przerwa przed skokiem Stephana Leyhe. Niemiec skoczył 123 m, ale warunki zmieniły się na tyle, że on także wyprzedził Kota. Leyhe dostał aż 4,2 pkt rekompensaty, podczas gry Kotowi odjęto 8,9 pkt.

Wkrótce po tym na progu pojawił się Kamil Stoch, lecz szybko został z niej zdjęty. Decyzją jury, które zareagowało na zmieniający się wiatr, belka została podniesiona o jeden próg. Polak skoczył 120 m, ale dało mu to dopiero 24. pozycję po swojej próbie!

Nie za dobrze w tych warunkach poradził sobie także Ryoyu Kobayashi, lądując na 122,5 m.



Jeszcze krócej skoczył Dawid Kubacki, zaledwie 117,5 m! Do tego dostał tylko 2,2 pkt za wiatr (Stoch aż 7,4 pkt) i po swojej pozycji był dopiero 40.! Dało mu to jednak awans do konkursu.

Z czołowych skoczków w trudnych warunkach poradził sobie jedynie Stefan Kraft, któremu skok na 126,5 m dał szóstą lokatę.