Męska i żeńska reprezentacja w skokach narciarskich wróciła już do Polski samolotem wysłanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Całą załogę samolotu czeka prewencyjna kwarantanna związana z powrotem z Norwegii.

12 marca został przerwany Puchar Świata w skokach narciarskich, a także norweski cykl Raw Air. Triumfatorem klasyfikacji generalnej został Stefan Kraft, a w norweskim turnieju zwyciężył Kamil Stoch. Tego samego dnia zdecydowano się odwołać tegoroczne mistrzostwa świata w Planicy.

Polscy zawodnicy, razem ze sztabem trenerskim oraz dziennikarzami utknęli w Trondheim, ale z odsieczą ruszył im prezydent, wysyłając do Norwegii samolot.



W piątek polska kadra wystartował z Trondheim o godzinie 10.30, by w okolicach 13 wylądować na lotnisku w Krakowie.



Według informacji napływających z kadry skoczków, wszyscy czują się dobrze i do Polski wrócili w pozytywnych nastrojach, mimo przedwczesnego zakończenia sezonu. Ze względów bezpieczeństwa, podobnie jak wszystkie osoby wracające do Polski z zagranicy, w najbliższym czasie zostaną objęci kwarantanną.







