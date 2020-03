W czwartek Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) postanowiła odwołać zawody w Trondheim i Vikersund, co oznacza zakończenie sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Przebywający w Norwegii "Biało-Czerwoni" mają jednak problem z powrotem do Polski.

Dyrektor do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN Adam Małysz przekazał "Przeglądowi Sportowemu", że reprezentacja Polski ma problem z powrotem do kraju. "Dlatego zwróciliśmy się w tej sprawie do premiera i prezydenta" - stwierdził Małysz.



"Biało-Czerwoni" przebywają w Trondheim. Wszystko wskazuje na to, że po Orłów przyleci rządowa maszyna. Taką informację przekazał Filip Czyszanowski z TVP Sport.