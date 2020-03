Polscy skoczkowie mieli kolejne problemy z powrotem do kraju, mimo że po "Biało-Czerwonych" poleciał do Trondheim samolot prezydencki. Z powodu złych warunków atmosferycznych maszyną krążyła nad lotniskiem, ale w końcu wylądowała i teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby "Biało-Czerwoni" ruszyli w drogę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki. Kamil Stoch wygrał w Lillehammer. Wideo © 2020 Associated Press

W piątek z Warszawy wystartowała prezydencka maszyna, żeby przetransportować kadrę polskich skoczków do kraju. Warunki atmosferyczne w Trondheim są jednak fatalne i powrót na pewno się opóźni.



Jak poinformowała minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk w mediach społecznościowych, samolot krążył nad lotniskiem w Trondheim.

Reklama

Maszyna w końcu jednak wylądowała. Mamy nadzieję, że teraz Polacy wrócą bezpiecznie i bez żadnych przeszkód do kraju.

W czwartek Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) podjęła decyzję o odwołaniu konkursów Pucharu Świata w Trondheim i Vikersund oraz o przełożeniu na przyszły sezon mistrzostw świata w lotach narciarskich, które miały rozpocząć się 19 marca w słoweńskiej Planicy. Ma to oczywiście związek z szalejącym koronawirusem. Tym samym sezon 2019/2020 w skokach narciarskich został zakończony.



Po ogłoszeniu decyzji FIS-u okazało się, że "Biało-Czerwoni" mają problem z powrotem do Polski. Adam Małysz i PZN zwrócili się więc o pomoc do premier i prezydenta. Z ratunkiem dla Orłów pospieszył Andrzej Duda, który wysłał po nich prezydencki samolot.



Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej PŚ zgarnął Austriak Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął czwarte miejsce, a tuż za nim uplasował się Kamil Stoch.



Mistrz z Zębu wygrał natomiast cykl Raw Air.

RK

PŚ w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Stefan Kraft

(Austria) 1659 pkt 2. Karl Geiger (Niemcy) 1519 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1178 4. Dawid Kubacki (Polska) 1169 5. Kamil Stoch (Polska) 1031 6. Stephan Leyhe (Niemcy) 917 7. Marius Lindvik (Norwegia) 906 8. Peter Prevc (Słowenia) 789 9. Daniel Andre Tande (Norwegia) 721 10. Philipp Aschenwald (Austria) 622 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Niemcy 5194 pkt 2. Austria 5041 3. Norwegia 4622 4. Polska 4272 5. Słowenia 4085 6. Japonia 3479 7. Szwajcaria 801 8. Czechy 335 Zobacz pełną tabelę