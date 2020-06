Rekordzista w liczbie zwycięstw w konkursach Pucharu Świata od kilku sezonów próbuje wrócić do szczytowej formy. Miniona zima daje mu nadzieję na to, że plan "zapętlania mechanizmów" jest dobrą drogą do tego, aby ponownie móc zasmakować wygranej. "Chcę przesunąć się do granic możliwości i otworzyć na dalszy rozwój" - powiedział Gregor Schlierenzauer.

Austriacki skoczek jest doskonałym przykładem tego, że często dużo trudniej jest powrócić na szczyt niż wejść na niego po raz pierwszy.

30-latek na początku swojej kariery osiągał sukces za sukcesem, ale w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zameldował się ostatnio w 2015 roku, w następnych sezonach notując spadek do czwartej i piątek dziesiątki.

"Gregor zeszłej zimy zrobił duży postęp" - stwierdził Andreas Widhoelzl, który zajął fotel szkoleniowca austriackich skoczków.

30-latek dopiero przed tygodniem oddał swoje pierwsze skoki po zimowej przerwie oraz sportowej blokadzie podyktowanej pandemią koronawirusa. Konieczna była operacja oka, która odłożyła nieco w czasie powrót na skocznię.

"W końcu osobiście zobaczyłem resztę zespołu. Nasz region jest kolejnym przykładem niesamowitego piękna naszego kraju. Jeśli tak długo widzisz tylko własne mury, stajesz się o wiele bardziej świadomy" - przyznał Schlierenzauer.