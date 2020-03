Kamil Stoch we wtorek zechce powetować sobie straconą dzień wcześniej szansę na kolejne podium, a nawet zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Skoczkowie narciarscy ponownie rywalizować będą w norweskim Lillehammer. Do końca sezonu coraz bliżej. W klasyfikacji generalnej PŚ Dawid Kubacki broni trzeciego miejsca. Jego przewaga nad Ryoyu Kobayashim stopniała do dziewięciu punktów.

Wtorkowy konkurs (godz. 17) zostanie poprzedzony kwalifikacjami z udziałem siódemki Polaków: Stocha, trzeciego w klasyfikacji generalnej Dawida Kubackiego, Piotra Żyły, Jakuba Wolnego, Macieja Kota, Aleksandra Zniszczoła i Pawła Wąska, który dołączył do kadry.

Najlepszą dyspozycję z "Biało-Czerwonych" w końcówce sezonie prezentuje Stoch. Jest czwarty w cyklu Raw Air, w którym skoczkowie walczą o 60 tys. euro premii, i traci tylko 10,6 do prowadzącego Norwega Mariusa Lindvika. W poniedziałek Polak był drugi po pierwszej serii, a głównie niekorzystne warunki wietrzne w finale sprawiły, że spadł na siódmą pozycję.

W klasyfikacji PŚ trzykrotny mistrz olimpijski jest piąty, ale poprawa tej lokaty jest praktycznie niemożliwa. Za to o utrzymanie trzeciego miejsca musi walczyć Kubacki, który w poniedziałek był 25. i z przewagi nad czwartym w tym zestawieniu Japończykiem Ryoyu Kobayashim zostało mu tylko dziewięć punktów.

Możliwe jest, że we wtorek rozstrzygną się losy zmagań o Kryształową Kulę. Prowadzący w PŚ Stefan Kraft wyprzedza Karla Geigera o 138 pkt i jeśli jego przewaga wzrośnie do ponad 200 pkt, to Austriak powtórzy sukces z 2017 roku. Stanie się tak np. gdy on wygra, a Niemiec nie zmieści się w czołowej szóstce.

Z Lillehammer cykl Raw Air, na którego składają się noty uzyskane we wszystkich zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych, zwanych prologami, przeniesie się do Trondheim, a zakończy weekendowymi lotami na mamucie w Vikersund.





Raw Air 2020 1. Marius Lindvik (Norwegia) 655,2 2. Stefan Kraft (Austria) 647,6 3. Stephan Leyhe (Niemcy) 645,3 4. Kamil Stoch (Polska) 644,6 5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 643,8 6. Robert Johansson (Norwegia) 642,6 7. Constantin Schmid (Niemcy) 636,9 8. Żiga Jelar (Słowenia) 632,5 9. Peter Prevc (Słowenia) 631,2 10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 629,6 ... 14. Piotr Żyła (Polska) 620,2 20. Dawid Kubacki (Polska)

599

26.

Maciej Kot (Polska)

424,4

44.

Jakub Wolny (Polska)

201,4

PŚ w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Stefan Kraft

(Austria) 1645 pkt 2. Karl Geiger (Niemcy) 1507 3. Dawid Kubacki (Polska) 1137 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1128 5. Kamil Stoch (Polska) 931 6. Stephan Leyhe (Niemcy) 888 7. Marius Lindvik (Norwegia) 884 8. Peter Prevc (Słowenia) 744 9. Daniel Andre Tande (Norwegia) 715 10. Piotr Żyła (Polska) 612 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Niemcy 5113 pkt 2. Austria 4959 3. Norwegia 4548 4. Polska 4132 5. Słowenia 3881 6. Japonia 3393 7. Szwajcaria 799 8. Czechy 335 Zobacz pełną tabelę