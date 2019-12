Japończyk Ryoyu Kobayashi był najlepszy w obu sesjach treningowych przed kwalifikacjami (godz. 15.45) do konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Klingenthal. Najlepszy skoczek poprzedniego sezonu dwukrotnie szybował na 139 m. W drugim treningu bardzo groźnie wyglądający upadek zanotował Heung-Chul Choi. Koreańczyk runął o zeskok, ale podniósł się o własnych siłach.

Kwalifikacje wyłonią zawodników do niedzielnego konkursu indywidualnego. Z kolei w sobotę na Vogtland Arenie (HS-140) odbędą się zmagania drużynowe.

Pucharowa karuzela wraca do Klingenthal po trzech latach przerwy, a Polacy mają bardzo dobre wspomnienia. To właśnie tam w sezonie 2016/17, pod wodzą austriackiego trenera Stefana Horngachera, po raz pierwszy wygrali konkurs drużynowy.



Trener Michal Doleżal zabrał do Niemiec siedmiu reprezentantów Polski, którzy będą kwalifikować się w następującej kolejności: Klemens Murańka (nr 6), Stefan Hula (nr 27), Jakub Wolny (nr 29), Piotr Żyła (nr 32), Maciej Kot (nr 33), Dawid Kubacki (nr 53) i Kamil Stoch (nr 54).