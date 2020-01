Sobotni konkurs indywidualny należał do Dawida Kubackiego! Polak w świetnym stylu zwyciężył na niemieckiej ziemi, co pozwoliło mu awansować na pozycję wicelidera w cyklu Titisee-Neustadt 5.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Apoloniusz Tajner dla Interii: Kubacki to obecnie najlepszy skoczek na świecie. Wideo TV Interia

To nowo powstały turniej. W jego klasyfikacji zliczane są noty osiągane przez zawodników w pięciu skokach: jednym kwalifikacyjnym i czterech konkursowych.

Reklama

Po piątkowych kwalifikacjach Kubacki zajmował ósmą lokatę w cyklu. Do liderującego Ryoyu Kobayashiego tracił dokładnie 13 punktów.

Świetna forma w sobotnim konkursie pozwoliła mu jednak zminimalizować stratę do Japończyka do 5,7 pkt i awansować na drugą pozycję. Trzecie miejsce należy do reprezentanta gospodarzy - Stephana Leyhe. Polak wyprzedza go o cztery punkty.



Triumfator cyklu Titisee-Neustadt 5 otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 tys. euro (ok. 100 tys. zł). Zwycięzcę poznamy po niedzielnym konkursie, który rozpocznie się o godzinie 15.15.

TB