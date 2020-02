Dawid Kubacki okazał się najlepszym polskim skoczkiem w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Rasnovie. Po zakończeniu rywalizacji na obiekcie HS-197 okazało się, że zmaga się z kłopotami zdrowotnymi. Od środy przebywa w izolatce.

O problemach Kubackiego poinformował trener polskiej kadry, Michal Doleżal. - Dawid nie jest w stu procentach zdrowy - wyznał w rozmowie z reporterem TVP Sport. - Dla bezpieczeństwa innych od wczoraj przebywa w osobnym pokoju. Dzisiaj odpuszczam mu trening, żeby odpoczął. To nic poważnego. Mamy tu na miejscu doktora. Jutro powinno być lepiej.

Kubacki zmaga się z infekcją dróg oddechowych. Na skoczni nie wyglądał jednak na chorego. Uzyskał 95 metrów. - W tym skoku było jeszcze sporo rezerwy - dodał Doleżal.

Trener odniósł się także do próby Kamila Stocha, który był bliski upadku i na zeskoku musiał podeprzeć się ręką. On też jednak bez problemu awansował do konkursu głównego. Uzyskał wprawdzie 99 metrów, ale z uwagi na niższe noty uplasował się tuż za Kubackim.

- Kamil zaliczył dobrą odległość - ocenił Doleżal. - Ważne, że się nie przewrócił. Czasem tylna narta po lądowaniu ucieka do środka. Trzeba do końca zachować koncentrację, żeby ustać skok.

