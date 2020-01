Po zwycięstwie w Turnieju Czterech Skoczni Dawid Kubacki nadal znajduje się w świetnej formie. W Predazzo, piąty raz z rzędu znalazł się na podium. Tym razem zajął trzecie miejsce. - Nie miałem szczęścia do warunków. W drugiej serii oddałem już porządny skok i udało się zaatakować podium - powiedział po konkursie.

Po pierwszej serii Kubacki zajmował ósme miejsce. Przyczyniły się do tego złe warunki, ale też niskie noty, jakie otrzymał od sędziów. Jednak Polak szukał winy głównie po swojej stronie.

- Nie mam pretensji. Widziałem ten telemark i muszę przyznać, że też mam sobie coś do zarzucenia - skomentował Kubacki, w rozmowie z TVP.

W drugiej serii zaprezentował się już dużo lepiej. Skok na 104 m dał mu trzecie miejsce. O 0,1 pkt pokonał Kamila Stocha.

- W pierwszej serii czegoś brakowało. Nie miałem szczęścia do warunków. W drugiej serii oddałem już porządny skok i udało się zaatakować podium - powiedział.



Odniósł się też do swojej siły mentalnej. Przyznał, że praca z psychologiem przynosi bardzo dobre efekty.

- Cały czas pracuję z psychologiem. To mi pomaga. Korzystam z tego, czego się nauczyłem - powiedział. - To nie tak, że odbędzie się jedną rozmowę i to już pomoże. To jest jak z treningiem mięśni.

Gdy się przestanie, to te mięśnie słabną. Musi być regularność - podsumował.

Zdradził też, że dzięki współpracy z psychologiem zmienił podejście i nie czyta opinii na swój temat. - Mam ważniejsze rzeczy do sprawdzenia w internecie, niż to, co ludzie o mnie piszą. Czytam to, co mnie interesuje np. forum modelarskie. Każdy może mieć określone zdanie na mój temat, to jego prawo. Dlaczego miałbym się tym przejmować?



