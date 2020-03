PŚ w skokach. Dawid Kubacki: Dobre skoki mogą przyjść z dnia na dzień

Dawid Kubacki zajął 11. miejsce w niedzielnym konkursie indywidualnym w Lahti. Polak nie krył swojego rozczarowania – Z mieszanymi uczuciami stąd wyjadę – powiedział po konkursie.

Polak narzekał na warunki. - Zaraz za progiem wiało z tyłu. To mogło przeszkodzić. Dziwne bo takie skoki, jak dzisiaj, normalnie "lecą". Skok w pierwszej serii niby był OK, a nie chciało "lecieć". W drugiej serii wydawało mi się, że było poprawnie. Zostaje nam to tylko przeanalizować razem z trenerami, żeby do takich rzeczy już nie dochodziło - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

Kubacki nie krył rozczarowania ostatnimi wynikami, ale z nadzieją patrzy w przyszłość.

- Z mieszanymi uczuciami stąd wyjadę. Trzeba się zastanowić nad przyczynami takiego stanu rzeczy, bo oglądanie skutków niewiele daje - powiedział i dodał: Nie mam co panikować, bo dobre skoki mogą przyjść z dnia na dzień - powiedział Kubacki.

Kubacki wie o czym mówi, bo podobnie było w Turnieju Czterech Skoczni. Przerwa świąteczna wystarczyła, żeby złapał formę, której nie miał przed pierwszym konkursem w Oberstdorfie. Mimo rozczarowania, Kubacki pokusił się o żart na ten temat. - Wiem, co zjem po powrocie do domu. Barszcz z uszkami - powiedział.

PŚ w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Stefan Kraft

(Austria) 1613 pkt 2. Karl Geiger (Niemcy) 1495 3. Dawid Kubacki (Polska) 1131 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1099 5. Kamil Stoch (Polska) 895 6. Marius Lindvik (Norwegia) 834 7. Stephan Leyhe (Niemcy) 828 8. Daniel Andre Tande (Norwegia) 695 9. Peter Prevc (Słowenia) 644 10. Piotr Żyła (Polska) 604 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Austria 4720 pkt 2. Niemcy 4578 3. Norwegia 3975 4. Polska 3832 5. Słowenia 3437 6. Japonia 3123 7. Szwajcaria 698 8. Czechy 335 Zobacz pełną tabelę