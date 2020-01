Ostatnie skoki Macieja Kota to pasmo wielkich rozczarowań. Jeśli podczas najbliższych konkursów Pucharu Świata w Zakopanem reprezentant Polski się nie ocknie, to zacznie brakować argumentów, by pozostawić go w kadrze A. Tyle tylko, że taka decyzja niosłaby za sobą niemały problem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kubacki znowu to zrobił! Fenomenalny występ Polaka w Titisee-Neustadt. Wideo © 2020 Associated Press

Konkursy na polskiej ziemi, w Zakopanem lub w Wiśle, z reguły były i są dla wielu naszych zawodników miejscem, gdzie odzyskują pewność siebie i wchodzą na wyższy poziom. W końcu, jeśli przed tysiącami swoich kibiców skoczek radzi sobie z presją, to siłą rozpędu utrzymuje dyspozycję w kolejnych zawodach.

Reklama

Nie jest to jednak regułą i jednym z zawodników, którzy nie złapali wiatru w żagle na swoim obiekcie, był Maciej Kot. Po dość obiecującej inauguracji sezonu na skoczni im. Adama Małysza, zawodnik klubu AZS Zakopane znów "zakopał" się w problemach, które już w trzecim kolejnym sezonie nie pozwalają mu prezentować pełni potencjału i możliwości.

Sam patron skoczni zwraca uwagę, że jego młodszy, nadambitny kolega, nie po raz pierwszy mógł popełnić stary grzech. - Maciek Kot wrócił do skakania sprzed roku, kręci się i leci bokiem. Całe lato pracował nad tym, żeby to wyeliminować i jesienią był numerem trzy lub cztery w kadrze. (...) Wydawało się, że nie ma presji, że sam się nie nakręca, tylko spokojnie dochodzi do formy, a później przyszła Wisła i można było odnieść wrażenie, że znowu chce od razu wygrać. Później się posypało - powiedział Małysz w obszernej rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Co zatem stoi na przeszkodzie, by Kot, niczym kiedyś Małysz, w poszukiwaniu formy czasowo odpoczął od PŚ, udał się na małą skocznię, gdzie najłatwiej wychwycić błędy i je skorygował? I tu dochodzimy do sedna sprawy. Polskie skoki zaczynają cierpieć na chroniczny brak dopływu zdolnych zawodników do pierwszej reprezentacji, a zdiagnozowany problem pojawia się na styku wieku juniora i seniora.

Małysz nie zaklina rzeczywistości, tylko mówi jak jest. Zapytany, czy jest sens, by Kot skakał w Zakopanem, odparł: - Skacze, bo za bardzo nie ma kto inny. Kadra B też odstaje - stwierdził bez ogródek.

Dziś wszystko kręci się wokół kilku nazwisk, na których trzeba się opierać, a nie zawodzą genialnie dysponowany Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła i Kamil Stoch. Wobec pozostałych, którzy są w kadrze i odwodzie, brakuje recepty, jak w warunkach bojowych, blisko półmetka sezonu, im pomóc. - Jak z tą sytuacją radzi sobie trener Michal Doleżal? Pewnie, że nie jest spokojny. Robi wszystko, żeby cała kadra skakała, a nie wychodzi. Problem jest taki, że nie ma na kogo ich wymienić - przyznał Małysz.

Art

Zdjęcie Maciej Kot / Łukasz Szeląg / East News





Program PŚ w Zakopanem:

24.01 (piątek)

16.00 - trening

18.00 - kwalifikacje



25.01 (sobota)

15.00 - seria próbna

16.15 - konkurs drużynowy



26.01 (niedziela)

15.00 - seria próbna

16.00 - konkurs indywidualny