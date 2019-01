PŚ w skokach. Adam Małysz skomentował występ Polaków i Ryoyu Kobayashiego

Adam Małysz bardzo ciepło wypowiedział się o polskich skoczkach po sobotnim konkursie na skoczni w Predazzo. Dawid Kubacki zajął drugie, a Kamil Stoch trzecie miejsce. Mistrzem, skaczącym na niebotycznym poziomie, wciąż pozostaje Ryoyu Kobayashi, który w drugiej serii poszybował na 136 m i wyrównał rekord skoczni samego Małysza.

- Super, że Dawid znów oddał takie skoki, na jakie go stać. W tej chwili Kobayashi jest jakby z innej planety, ale cierpliwie czekamy - powiedział na antenie TVP Sport obecny na miejscu dyrektor PZN ds. skoków i kombinacji norweskiej.

Małysz również docenił występ Piotra Żyły, który po mocnym wahaniu formy podczas Turnieju Czterech Skoczni, być może wraca na właściwe tory. Na skoczni w dolinie Val di Fiemme "Wewiór" zajął siódme miejsce.

- Możemy być bardzo zadowoleni, bo pracował bardzo mocno nad tym, żeby nie przedobrzyć. Czyli miał skakać swoje, odbijać się i kontrolować swoje odbicie najlepiej jak potrafi. Trener jest bardzo zadowolony, na radiu już powiedział "super, panowie". W końcu chłopaki oddali takie skoki, z których można być zadowolonym - odparł "Orzeł z Wisły".

Małyszowi, podobnie jak wszystkim, brakuje już słów, by wyrazić to, co wyczynia Ryoyu Kobayashi. Bilans Japończyka od początku tego sezonu pokazuje jego dominację. Z dwunastu konkursów indywidualnych, reprezentant Kraju Kwitnącej Wiśni zwyciężał dziewięć razy!

- Powiedziałbym tak: masakra! Jest w tak wysokiej formie, że robi sobie, co chce. To trochę przypomina Kamila, gdy był w swojej najlepszej formie. Może nie wygrywał z konkursu na konkurs, ale będąc w szczytowej formie ciężko go było przeskoczyć. Teraz w takim miejscu jest Kobayashi. On przez dwa lata patrzył na innych i wypatrzył swój styl, skacząc teraz tak dobrze - podsumował Małysz na antenie TVP Sport.

