Przed najlepszymi skoczkami sobotnio-niedzielne zawody Pucharu Świata na skoczni w Predazzo. Piątkowe kwalifikacje dają nadzieję, że "Biało-Czerwoni" zaczną skakać na jeszcze wyższym niż dotąd poziomie. Adam Małysz jest dobrej myśli, ale także komplementuje obecnego lidera PŚ Japończyka Ryoyu Kobayashiego.

Sztab reprezentacji Polski wiąże wielkie nadzieje z weekendowymi turniejami na skoczni w Predazzo. Trójka Orłów Stefana Horngachera Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła wprawdzie cały czas plasują się w czołówce, ale wciąż brakuje takiego błysku formy, który pozwoliłby im nawiązać walkę z fenomenalnym od początku sezonu Japończykiem Ryoyu Kobayashim.

Nadzieje są związane z tym, że skocznia w dolinie Val di Fiemme jest bardzo szczęśliwa dla naszych skoczków. Począwszy od 2003 roku, gdy Adam Małysz zdobył tutaj dwa złote medale mistrzostw świata. Dziesięć lat później połowicznie w ślady mistrza poszedł Kamil Stoch, zdobywając na dużej skoczni medal z najcenniejszego kruszcu. Z kolei z drużyną sięgnął po historyczny krążek na MŚ, stając z kolegami na najniższym stopniu podium.

Między innymi dlatego Małysz jest dobrej myśli, że skocznia w Predazzo ponownie również teraz dać naszym skoczkom wiele radości i okazać się - niejako - przełomowa.

- Myślę, że w kwalifikacjach było okay. Dawid był trzeci, a Kamil piąty. Piotrka skok, gdyby nie wahnięcia przy lądowaniu, też byłby w pierwszej dziesiątce - ocenił Małysz piątkowe skakanie na antenie TVP Sport, po czym uczciwie przyznał, że forma naszych "Orłów" w opinii wszystkich pozostawia jeszcze trochę do życzenia.

- Może to nie jest to, czego wszyscy byśmy oczekiwali, bo apetyty są jednak dużo, dużo większe nie tylko ze strony kibiców, ale również naszego sztabu. Ale cóż, wiadomą sprawą jest, że nie zawsze się wygrywa i trzeba ciężko pracować na to, by przez długi czas utrzymać formę. Mam nadzieję, że najlepsze skoki naszych zawodników jeszcze przyjdą. Widzę, że Kamil wraca, Piotrek też jest zupełnie inny, odmieniony. Tak, że mam nadzieję, że zawody w Predazzo w sobotę oraz niedzielą, okażą się przełomem - powiedział dyrektor w PZN ds. skoków oraz kombinacji norweskiej.

Małysz z uznaniem wypowiedział się także na temat trwającej hegemonii japońskiego skoczka, lidera cyklu PŚ i niedawnego zwycięzcy Turnieju Czterech Skoczni Ryoyu Kobayashiego. Kiedy ktoś znajdzie patent jak go pokonać? - To nie jest też tak duża przewaga, bo on wygrywa paroma punktami, albo nawet dziesiętnymi punktu, ale wygrywa. Ma na to sposób, jest dobrze przygotowany, jest mocny psychicznie i... co tu dużo mówić. Po prostu wygrywa - skwitował "Orzeł" z Wisły.

AG



PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 956 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 529 3. Kamil Stoch

Polska 504 4. Stephan Leyhe Niemcy 411 5. Karl Geiger Niemcy 394 6. Johann Andre Forfang Norwegia 360 7. Dawid Kubacki Polska 352 8. Stefan Kraft Austria 351 9. Markus Eisenbichler Niemcy 329 10. Robert Johansson Norwegia 303 ... 26. Jakub Wolny Polska 86 37. Stefan Hula Polska 26 54. Maciej Kot Polska 7

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Niemcy 1915 pkt 2. Polska 1904 3. Japonia 1530 4. Norwegia 1094 5. Austria 1025 6. Słowenia 694 7. Rosja 450 8. Szwajcaria 416 9. Czechy 358 10. Finlandia 162 11. Bułgaria 110 12. USA 18 13. Estonia 12 14. Kanada 9 15. Włochy 7