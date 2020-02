- Trzeba przyznać, że Stefan Kraft skacze bardzo ładnie stylowo, ale akurat tutaj bym się bardziej zgodził z krytykami. To na pewno nie był skok na "19,5", ani nawet na "19". Podejście do telemarku, którym lądował, było robione na dwa razy - mówi w rozmowie z Interią Adam Małysz, dyrektor w Polskim Związku Narciarskim, komentując niedzielny, jednoseryjny konkurs na skoczni do lotów w Bad Mitterndorf i towarzyszące mu kontrowersje.

Artur Gac, Interia: Jaka jest pana optyka na to dość kuriozalne, a na pewno dyskusyjne zakończenie niedzielnego konkursu PŚ na mamucim obiekcie w Bad Mitterndorf? Jury przerwało finałową serię po fatalnym skoku Kamila Stocha, gdy do końca pozostało już tylko trzech zawodników, po czym z powodu wiatru anulowano jej wyniki.

Adam Małysz, dyrektor w PZN: - Tam było już bardzo źle, a zaczęło się od skoków ostatniej dziesiątki. Wtedy wiatr zaczął dosyć mocno wiać z tyłu i mieliśmy takie przypadki, jak ten Kamila, że zawodnik już nie miał szans, żeby odlecieć. Niby dodano mu 16,6 pkt, ale w takich warunkach nie było szans, by tę rekompensatę przekuć na wysokie miejsce. Myślę, że organizatorzy troszkę się obawiali tego, co może wydarzyć się z najlepszą trójką, która pozostała na górze. Tym bardziej, że prowadził Austriak, więc różnie mogło się to skończyć. Myślę, że z jednej strony troszkę był to ukłon w stronę gospodarzy, a z drugiej strony chyba w miarę sensowna decyzja ze względu na to, że warunki wypaczałyby przebieg tego konkursu i końcowy wynik.

Daje pan, z pewną dozą prawdopodobieństwa, do zrozumienia, że gdyby na prowadzeniu, czy nawet w najlepszej trójce, nie pozostawał Stefan Kraft, to być może decyzja jury byłaby inna?

- Może tak, ale to też jest takie trochę gdybanie. Fakt był bowiem taki, że warunki bardzo się pogorszyły i na pewno ciężko było w nich skakać. My też nie widzimy tego, co dzieje się na górze u Borka Sedlaka (wicedyrektor PŚ - przyp. red.), czy monitory pokazywały, że zaczęło mocno "kręcić", a może był bardzo mocny i stały wiatr z tyłu. My do wszystkiego nie mamy wglądu, ale od tego jest właśnie jury, które podjęło decyzję i trzeba się z nią pogodzić.

Jednak nie ukrywam, że na pewno było to dziwne, niemniej takie konkursy już się zdarzały, że kasowano serię, gdy na górze pozostawała tylko garstka zawodników. Niestety obecnie mamy taką zimę, że brakuje śniegu i mocno wieje. W zasadzie nie wiem, czy w tym sezonie było choć jedno miejsce, w którym naprawdę wszyscy mieli równe i stabilne warunki. Chyba najbardziej sprawiedliwe było Zakopane, a tak zawsze coś się działo.

- Brzydko by to zabrzmiało, gdybym powiedział, że czasem faworyzowani są zawodnicy z danego kraju, gdzie konkursy się odbywają, ale... Adam Małysz

W jednoseryjnym konkursie kontrowersję wzbudziły też wysokie noty, jakie za swój skok otrzymał Kraft. Po odrzuceniu skrajnych ocen, do ogólnej punktacji Austriaka wliczyły się dwie 19,5 i jedna 19. Fachowcy poddają w wątpliwość zasadność tak wysokich not akurat za niedzielny skok. A pan?

- Brzydko by to zabrzmiało, gdybym powiedział, że czasem faworyzowani są zawodnicy z danego kraju, gdzie konkursy się odbywają, jednak na pewno jakiś lekki wpływ to miało, że te noty były tak wysokie. Warto też zwrócić uwagę, że na tej skoczni wieża sędziowska jest bardzo dziwnie usytuowana, bo jest dosyć wysoko i przy bardzo dalekich skokach naprawdę bardzo trudno jest dostrzec, jak wykonany został telemark. Trudno rozstrzygnąć, czy był perfekt, a może czegoś w nim brakowało. Na przykład Dawid Kubacki, który dosyć mocno leci na prawą stronę, dostawał dużo gorsze noty choćby i z tego powodu, że jego skoki sędziowie widzą bardziej z góry i z boku. Z kolei ci zawodnicy, którzy lądują na środku lub bliżej lewej strony, są lepiej postrzegani przez sędziów. Niestety, ale zawsze na tym obiekcie tak było. Jedna sprawa to usytuowanie wieży, a po drugie ci zawodnicy, którzy skaczą dalej, zawsze byli lepiej oceniani, choćby dodatkowo za aktywność w locie. Teoretycznie ma być tak, że sędzia nie powinien uzależniać punktów od odległości, ale nie zdarzyło się, żeby ktoś po skoku na 80 metrów, bardzo ładnym stylowo i z idealnym telemarkiem, otrzymał notę "20". Po prostu wtedy stosuje się odejmowanie punktów za krótką aktywność w locie lub w ogóle jej brak. To pokazuje, że skoki nie zawsze są w pełni sprawiedliwe i wszyscy doskonale o tym wiedzą, że wiele elementów składa się na to, by wygrać. Jest jeszcze jedna, ciekawa kwestia.

Tak zwane notowania zawodnika u arbitrów?

- Dokładnie. Jest to zauważalne od dawien dawna, że u sędziów pewne noty trzeba sobie wypracować. Przede wszystkim nauczyć sędziego, że ty ładnie stylowo skaczesz i robisz poprawny telemark, a wtedy naprawdę, nawet jeśli popełnisz drobny błąd, to sędzia ma na uwadze, że ty zawsze wykonujesz to perfekcyjnie, ale to był tylko wypadek przy pracy. Przykładowo: za perfekcyjny skok masz notę 20, więc jeśli raz na długi czas coś leciutko zawalisz, sędzia odbiera ci pół punktu, a w porywach jeden.