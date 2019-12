Forma idzie w górę? Na to pytanie w przypadku polskich skoczków trudno jeszcze odpowiedzieć po weekendzie w niemieckim Klingenthal. "Biało-Czerwoni" w pięknym stylu wygrali konkurs drużynowy, ale w indywidualnym już tak dobrze nie było.

Polscy kibice wreszcie mieli okazję do radości. Podopieczni Michala Doleżala wspaniale spisali się w "drużynówce". Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny zostawili w tyle rywali.



Po takim sukcesie apetyty na kolejny, tym razem w rywalizacji indywidualnej, wzrosły. Jednak niedziela w Klingenthal nie była zbyt udana. Wprawdzie dwóch Orłów - Piotr Żyła i Kamil Stoch znalazło się w pierwszej dziesiątce, ale walka o podium była poza zasięgiem "Biało-Czerwonych".



"Dzisiaj podium nie dla nas. Wyniki nie są złe, choć oczywiście apetyty są większe" - podsumował dyrektor do spraw skoków i kombinacji norweskiej Adam Małysz na swoim koncie na Facebooku.



W finałowej serii wystąpiło pięciu Polaków. Najlepiej spisał się Żyła, który był dziewiąty. Tuż za nim uplasował się Stoch. Kubacki zakończył rywalizację na 14. miejscu, a Klemens Murańka i Jakub Wolny pod koniec trzeciej dziesiątki. Powody do satysfakcji może mieć 25-letni zakopiańczyk, który po raz pierwszy w tym sezonie zdobył pucharowe punkty.



"Wiemy, że chłopaków stać na lepsze skoki. Nawet, gdy wygrywali drużynówkę, nie pokazali jeszcze maksimum. W tym sezonie uczymy się jednak cierpliwości. Może już za tydzień w Engelbergu, gdzie zazwyczaj sprzyjało nam szczęście, znów będziemy mieć powody do radości?" - podkreślił Małysz, który wygrywał na Gross-Titlis-Schanze. Triumfy na tym obiekcie świętowali także Stoch i Jan Ziobro. W pięciu ostatnich sezonach przynajmniej jeden z "Biało-Czerwonych" plasował się na podium, a w ubiegłym roku nawet dwóch. Żyła zajął drugie miejsce, Stoch był trzeci.

Konkursy w Engelbergu odbędą się 21 i 22 grudnia. Będzie to też ostatni sprawdzian przed prestiżowym Turniejem Czterech Skoczni.

RK