Piątkowe skakanie w ramach Pucharu Świata w Sapporo bez wątpienia zaostrzyło apetyty polskich kibiców - był to bowiem bardzo udany dla Polaków konkurs, z drugim Dawidem Kubackim oraz czwartym Kamilem Stochem, któremu zabrakło naprawdę niewiele do tego, by stanąć na najniższym stopniu podium.