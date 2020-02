Piotr Żyła zakończył niedzielne zmagania podczas konkursu indywidualnego w Sapporo na 21. miejscu. W rozmowie po zakończeniu zawodów, polski skoczek ocenił swój dotychczasowy sezon i opowiedział o tym, czy mógłby mieszkać w Japonii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ w Zakopanem. Włodzimierz Szaranowicz: Zakopane to wspomnienie młodości. Wideo INTERIA.TV

Piotr Żyła zajmuje obecnie 14. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2019/2020. Jak polski skoczek ocenia swoje dotychczasowe występy?

Reklama

- No... chciałem wygrać, ale można powiedzieć, że już zaakceptowałem to, że nie uda mi się zdobyć Pucharu Świata. Trzeba trochę zejść na ziemię i pracować nad tym co jest. A nie jest źle, wiadomo, że pracy jest sporo. Po prostu trzeba skakać swoje i do każdych zawodów przygotowywać się najlepiej jak się da - powiedział w swoim stylu Żyła w rozmowie z TVP Sport.



Polski skoczek wytłumaczył również dziennikarzom, dlaczego w Japonii był spokojniejszy niż zazwyczaj: - Mam czasem taki problem, że mój mózg nie ma kontaktu z moim ciałem i po głębszej analizie nasunęły mi się takie wnioski. Robię wszystko żeby to funkcjonowało jak należy, ale nie zawsze tak jest - stwierdził z uśmiechem Żyła.



Reprezentant Polski odniósł się również do... możliwości zamieszkania w Japonii: - Jestem tutaj spokojniejszy, zwłaszcza, że jeszcze nie się obudziłem. Bardzo mi się podoba w Japonii, fajnie tu przyjechać, ale nie do końca dobrze byłoby tutaj mieszkać, jeszcze bym się jakiś dziwny zrobił (śmiech). Najlepiej przyjechać tu raz do roku, ale u nas też się fajnie mieszka... pokemonów jest tu trochę więcej, ale u nas też da się je złapać - zakończył w swoim stylu rozmowę Żyła.



Efektowna wygrana Krafta, Kubacki - szósty



PA