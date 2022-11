Gdyby trzymać się pierwotnego planu, to konkursowe kwalifikacje do pierwszej odsłony PŚ w Ruce powinny odbyć się jeszcze w piątek - przed weekendem sporego pecha miała jednak reprezentacja Niemiec, której sprzęt nie dotarł do Finlandii na czas. Działając więc w duchu fair play organizatorzy postanowili przesunąć nieco walkę o udział w konkursie.