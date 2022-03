PŚ w Oberstdorfie: Farsa podczas kwalifikacji, Andrzej Stękała nie oddał próby

Oprac.: Tomasz Czernich Skoki Narciarskie

Czterech Polaków wywalczyło awans do niedizelnego konkursu PŚ w lotach narciarskich na skoczni w Oberstdorfie. Ze względu na nieregulaminowy kombinezon nie dopuszczono do oddania próby Andrzeja Stękałę. Sędziowie często zmieniali długość rozbiegu - od 18. do 11. belki. Najlepszy okazał się Domen Prevc.

Zdjęcie Skoki narciarskie. Na zdjęciu Andrzej Stękała / Maciek Jonek/REPORTER / East News