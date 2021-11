- Dziś tak się próbowałem za to wziąć, bo po tym drugim treningowym sobie myślę, trzeba się "łapnąć". Dobrze że się udało zakwalifikować. Jutro jest inny dzień - powiedział Żyła na antenie Eurosportu o swoim pierwszym "ważnym" skoku w nowym sezonie.

Pięciu polskich skoczków zapewniło sobie udział w sobotnim konkursie PŚ inaugurującym rozgrywki 2021/22. Oprócz Żyły są to także: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Andrzej Stękała.

Skoki narciarskie. PŚ w Niżnym Tagile. Kamil Stoch wygrał kwalifikacje

- Wyspany na pewno nie będę. Nie chcę być leniwy, ale mój organizm trzeba cały czas lać batem, wtedy jest dobrze. Mam na jutro plan i cel. Przypuszczam, że będę trochę bardziej agresywny niż dzisiaj - zapowiedział Żyła z charakterystycznym dla niego śmiechem i żartem.

Młodość w skokach narciarskich? Tak Stoch i spółka wypadają na tle innych zespołów



Kamil Stoch wylądował aż na 135 metrze, jako pierwszy z całej stawki prezentując tak wysoką formę w kwalifikacjach. Polak wygrał tę część batalii w Niżnym Tagile.

- Sezon jak każdy inny. Trzeba z konkursu na konkurs robić swoje i budować. Forma ma rosnąć, taki mam plan. Plan jest, wykonanie tak będzie, ale jak będzie to nie wiem - podsumował dla i zapowiedział rozgrywki Pucharu Świata w sezonie 2021/22 dla "Eurosportu".

