PŚ w Niżnym Tagile. Dodatkowe testy na obecność koronawirusa

Koronawirus potrafił już doprowadzić w świecie skoków do nielichego zamieszania. Nie trzeba przypominać sytuacji sprzed niemal roku, gdy reprezentacja Polski, z uwagi na pozytywny wynik u Klemensa Murańki została wykluczona z udziału w Turnieju Czterech Skoczni, by ostatecznie... zostać przywróconą do rywalizacji.

Dodatkowe testy w Niżnym Tagile

Nerwowo może być również przed pierwszymi zawodami, choć oby - tym razem - bez polskich akcentów. W sobotni poranek organizatorzy zamierzają bowiem przeprowadzić dodatkowe testy u zawodników. Informację tę przekazał Tadeusz Mieczyński, który tłumaczy, że decyzję tę podjęto ze względów bezpieczeństwa.



Kwalifikacje do sobotniego konkursu wygrał bardzo pewnie Kamil Stoch, o ponad 10 punktów wyprzedzając drugiego Anze Laniska (Słowenia). Awans do konkursu wywalczyło pięciu Polaków, jednak poza liderem kadry wypadli oni bardzo blado, plasując się w czwartej i piątej dziesiątce.



