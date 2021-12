Czas na skoki narciarskie w Klingenthal i drugi konkurs indywidualny podczas tego weekendu. Kibice z pewnością mocno liczą na dobre skoki w wykonaniu Polaków.

Skoki narciarskie. Klingenthal. Stoch na podium

W sobotę w Klingenthal kibice byli świadkami pierwszego w sezonie podium w wykonaniu reprezentanta Polski. Kamil Stoch po raz osiemdziesiąty w karierze zameldował się w czołowej trójce zawodów PŚ. Skoczek z Zębu stanął na najniższym stopniu podium. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft, dla którego było to premierowe zwycięstwo w sezonie. Podium uzupełnił Norweg Halvor Egner Granerud.

- Myślę, że to bardzo ważne podium, nie tylko dla mnie, ale dla całej drużyny. Mam nadzieję, że teraz cała drużyna uwierzy, że można, po tym zwariowanym początku sezonu. Przy braku pecha wszystko się da - podkreślał. - Ja bym powiedział, że to były bardzo dobre skoki. Nie chcę mówić, że to dopiero początek, a teraz już z górki. Skoki są naprawdę dobre i to jest bardzo cenne - mówił Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Klingenthal, w rozmowie z Kacprem Merkiem na antenie TVN

W Klingenthal w ramach pierwszego konkursu PŚ wystartowało łącznie czterech Polaków. Piotr Żyła zajął siedemnaste miejsce, a Paweł Wąsek był trzydziesty. Do finałowej serii nie awansował jedynie Aleksander Zniszczoł.



Skoki narciarskie. Klingenthal. Kiedy i o której godzinie konkurs?

Drugi indywidualny konkurs PŚ w Klingenthal odbędzie się w niedzielę 12 grudnia. Początek rywalizacji o godzinie 16:00.

Skoki narciarskie. Klingenthal. Gdzie oglądać transmisję?

Transmisja konkursu Pucharu Świata w Klingenthal w telewizji na kanałach TVN i Eurosport 1. Dostępny będzie także online live stream na player.pl. Tekstowa relacja "na żywo" również na portalu sport.interia.pl.