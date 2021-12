Skoki narciarskie w Klingenthal i sobotni konkurs indywidualny to doskonała szansa na przełamanie dla Polaków. Początek zmagań Pucharu Świata nie przebiega po myśli polskich skoczków oraz kibiców, którzy przyzwyczajeni są do pięknych zwycięstw w PŚ. Czy już w ten weekend Polacy wrócą do ścisłej czołówki?





Skoki narciarskie. Klingenthal. Dotychczasowe wyniki

Tylko dwóch Polaków wygrywało indywidualne konkursy Pucharu Świata w Klingenthal. Jako pierwszy na Vogtland Arenie triumfował w 2011 r. Kamil Stoch i było to wówczas premierowe zwycięstwo skoczka z Zębu poza granicami Polski w Pucharze Świata. Ta sama sztuka udała się dwa lata później Krzysztofowi Biegunowi, który w jednoseryjnym konkursie PŚ w Klingenthal odniósł zaskakujące zwycięstwo. W Klingenthal na podium Pucharu Świata stał także przed laty Adam Małysz.

Po dwa indywidualne zwycięstwa w zawodach PŚ w Klingenthal odnieśli Gregor Schlierenzauer i Halvor Egner Granerud. Austriacki zawodnik ma na swoim koncie najwięcej miejsc na podium podczas zawodów PŚ w Klingenthal. Utytułowany skoczek czterokrotnie meldował się w czołowej trójce zmagań.

Skoki narciarskie. Klingenthal. Kiedy i o której godzinie konkurs?

Pierwszy indywidualny konkurs PŚ w Klingenthal odbędzie się w sobotę 11 grudnia. Początek rywalizacji o godzinie 16:00. Transmisja konkursu Pucharu Świata w Klingenthal w telewizji na kanałach TVN i Eurosport 1. Tekstowa relacja "na żywo" także na portalu sport.interia.pl.