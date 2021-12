PŚ w Engelbergu. Skocznia szczęśliwa dla Polaków. Wraca Kubacki

Dariusz Wołowski Skoki Narciarskie

Czas na skoki narciarskie na Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu. Jest to obiekt, na którym polscy skoczkowie 20 razy stawali na podium Pucharu Świata. Z tego Kamil Stoch aż 10. To idealne miejsce, by zakończyć kryzys początku sezonu. Jak wypadną Polacy podczas nadchodzącego weekendu w Szwajcarii?

Zdjęcie Skoki narciarskie. Czas na Puchar Świata w Engelbergu. Na zdjęciu Kamil Stoch / AFP