Przed nami drugi indywidualny konkurs skoków narciarskich Pucharu Świata w Engelbergu. Kibice z pewnością liczą ponownie na dobre skoki Kamila Stocha. A jak zaprezentują się dziś pozostali Polacy?

Skoki narciarskie. Engelberg: w Kamilu Stochu nadzieja

We wczorajszym konkursie indywidualnym w Engelbergu tylko Kamil Stoch jako jedyny Polak zdołał awansować do drugiej serii. Skoczek z Zębu zakończył zmagania na obiekcie Gross-Titlis-Schanze w Szwajcarii na szóstej pozycji. - "Nie mogę się wstrzelić w ten próg. Każdy skok był spóźniony - w ten w treningu, ten w pierwszej serii. W drugiej natomiast wziąłem za duży zapas i wybiłem się za wcześnie. Przez to narty "wisiały" za progiem. Można było jeszcze parę metrów polecieć" - przyznał Kamil Stoch w rozmowie z Eurosportem.

Forma pozostałych reprezentantów Polski jest daleka od oczekiwań. Andrzej Stękała uplasował się na 35. miejscu, Jakub Wolny był 44., Paweł Wąsek rywalizację w Engelbergu zakończył na 45. pozycji, natomiast Dawid Kubacki był dopiero 48.



W pierwszym konkursie indywidualnym w Engelbergu triumfował lider klasyfikacji generalnej - Karl Geiger, drugi był Ryoyu Kobayashi, a trzeci Timi Zajc. W Pucharze Świata Geiger ma 514 punktów, drugi Kobayashi 396, a trzeci Stefan Kraft 340. Najlepszy z Polaków - Kamil Stoch plasuje się na dwunastym miejscu z dorobkiem 201 "oczek".



Skoki narciarskie. Engelberg: kiedy i o której konkurs?

Drugi konkurs indywidualny PŚ w skokach narciarskich w Engelbergu rozpocznie się w niedzielę 19 grudnia, o godzinie 16:00.

Skoki narciarskie. Engelberg: gdzie oglądać transmisję konkursu tv i online?

Transmisja konkursu PŚ w Engelbergu w tv na kanałach: Eurosport 1, TVN oraz online live stream na player.pl.

Tekstowa relacja "na żywo" dostępna będzie na sport.interia.pl.

