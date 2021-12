Już dzisiaj kwalifikacje do sobotniego konkursu PŚ w Engelbergu. Trener Michal Doleżal postanowił zabrać do Szwajcarii siedmiu reprezentantów Polski. Do kadry Polski wracają po treningach w Ramsau: Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Jakub Wolny. Ponadto wystąpią ci sami zawodnicy, którzy byli w Klingenthal: Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Tym razem zabrakło miejsca dla Aleksandra Zniszczoła, który rywalizował na niemieckim obiekcie.

Skoki narciarskie. Engelberg: sytuacja w Pucharze Świata

Liderem Pucharu Świata przed konkursami w Engelbergu jest Karl Geiger. Niemiec uzyskał jak dotąd 414 punktów i ma w klasyfikacji generalne 98 "oczek" przewagi nad Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Trzeci w zestawieniu jest Austriak Stefan Kraft z dorobkiem 311 pkt.

Najwyższe miejsce spośród reprezentantów Polski w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata zajmuje Kamil Stoch, który uzyskał 161 punktów i jest dwunasty. Skoczek z Zębu nie wystąpił jednak w ostatnim konkursie w Klingenthal z powodu silnego zapalenia zatok. Stoch do czołowej "10" traci 22 punkty. Kolejny z reprezentantów Polski w zestawieniu - Piotr Żyła jest dwudziesty szósty i ma na koncie 65 "oczek". Tylko dwadzieścia punktów w klasyfikacji generalnej uzbierał Dawid Kubacki i jest trzydziesty ósmy w klasyfikacji. W tym sezonie PŚ punktowali także: Jakub Wolny (8 pkt), Aleksander Zniszczoł (5 pkt), Andrzej Stękała (1 pkt) i Paweł Wąsek (1 pkt).



Skoki narciarskie. Engelberg: kwalifikacje

Piątkowe kwalifikacje w Engelbergu dadzą odpowiedź w jakiej formie są reprezentanci Polski, którzy nie występowali podczas ostatniego weekendu Pucharu Świata. Kibiców z pewnością najbardziej zastanawia, jak spisze się Dawid Kubacki, który najbardziej rozczarowuje spośród Polaków od początku sezonu. Nadzieję na lepsze wyniki w Engelbergu ma również Piotr Żyła, który podobnie jak Kubacki daleki jest od optymalnej formy.



- "Może Engelberg będzie dla nas bardziej szczęśliwy. Miejmy nadzieję, że te skoki będą ociupinkę dłuższe. Małymi kroczkami trzeba iść do przodu. Duże kroki, jak widać, nie chcą nam na razie wychodzić. Pracujemy dalej i czekamy na wyniki" - mówił Piotr Żyła po zmaganiach w Niemczech.

Skoki narciarskie. Engelberg: kiedy i o której godzinie kwalifikacje?

Kwalifikacje do pierwszego indywidualnego konkursu w Engelbergu odbędą się w piątek 17 grudnia. Początek walki o udział w sobotnim konkursie PŚ w Engelbergu o godzinie 17.00.

Skoki narciarskie. Engelberg: gdzie oglądać? Transmisja tv online live stream

Kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Englebergu będzie można oglądać w tv na kanale Eurosport 1. Dostępny będzie również online live stream w Internecie oraz w aplikacji mobilnej na Playerze. Tekstowa relacja dostępna również na sport.interia.pl.