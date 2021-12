Już dzisiaj pierwszy indywidualny konkurs skoków narciarskich Pucharu Świata w Engelbergu. Do zawodów awansowało pięciu z siedmiu reprezentantów Polski. Skoki narciarskie w Engelbergu przyniosły dwa zwycięstwa Kamilowi Stochowi - w 2013 i 2019 roku.

Skoki narciarskie. Engelberg: konkurs bez Żyły i Murańki

Wczoraj na skoczni Gross-Titlis-Schanze przeprowadzono kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego, w których wzięło udział 69 zawodników. W nich najlepszy okazał się Japończyk Ryoyu Kobayashi, drugi był Timi Zajc, a trzeci Jan Hoerl. Skoki narciarskie w Engelbergu nie były w piątek udane dla wszystkich Polaków. Do konkursu nie awansowali Klemens Murańka (55. miejsce) i Piotr Żyła (60.).



Najlepszym z reprezentantów Polski był w piątkowych kwalifikacjach w Engelbergu Kamil Stoch, który uplasował się na piątej pozycji. Do sobotniego konkursu awansowali również: Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki, który zakończył zmagania na czterdziestej ósmej lokacie. - "Na moje "czucie" ten skok z kwalifikacji już wyglądał dużo lepiej. Poczekamy jednak na to, co powiedzą trenerzy. Pierwszy skok treningowy był fajny, drugi trochę słabszy. Teraz wydawało mi się, że też było dobrze, ale nie widać tego w metrach" - analizował na gorąco Dawid Kubacki w rozmowie z Eurosportem.

Skoki narciarskie. Engelberg: kiedy i o której konkurs?

Pierwszy konkurs indywidualny PŚ w skokach narciarskich w Engelbergu rozpocznie się w sobotę 19 grudnia, o godzinie 16:00. Godzinę wcześniej przeprowadzona zostanie seria próbna przed zawodami na Gross-Titlis-Schanze.

Skoki narciarskie. Engelberg: gdzie obejrzeć transmisję konkursu tv i online?

Transmisja konkursu PŚ w Engelbergu w tv na kanałach: Eurosport 1, TVN oraz online live stream na player.pl.

Tekstowa relacja "na żywo" dostępna będzie na sport.interia.pl.

