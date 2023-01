Po powrocie z dalekiej Japonii skoczkowie udali się od razu do Austrii, gdzie czekało ich współzawodnictwo na skoczni w Bad Mitterndorf ( K-200). W pierwszym, sobotnim konkursie na tym obiekcie najlepiej poradził sobie Granerud , który wyprzedził Krafta i Prevca. Najwyżej notowanym z Polaków był Piotr Żyła , który znalazł się tuż za podium.

Nazajutrz zawodnicy naturalnie zaczęli dzień od kwalifikacji , w których najlepszy okazał się Kraft, przed Zajcem oraz Żyłą. Warto przy tym nadmienić, że Dawid Kubacki znalazł się na szóstym miejscu, a udział we właściwym konkursie zapewnili sobie również Aleksander Zniszczoł oraz Kamil Stoch (odpowiednio 15. i 17. lokata). Ponieważ tym razem o punkty walczyło tylko 40 sportowców, w kwalifikacjach przepadł Jakub Wolny (44.).

PŚ w Bad Mitterndorf. Przebieg pierwszej serii konkursu

Żyła był piąty, Kubacki 14., Stoch 16., a Zniszczoł 21. Warto nadmienić, że na początku pierwszej serii doszło do niepokojącego zdarzenia - po lądowaniu przewrócił się Peter Prevc, ale na szczęście skończyło się tylko na strachu. Sam Słoweniec nawet zaśmiał się wprost ze swojego braku koncentracji.

PŚ w Bad Mitterndorf. Przebieg drugiej serii konkursu

Piotr Żyła skoczył równo 220 m, co dało mu 198,9 pkt - tym samym udowodnił, że w tym momencie to właśnie on prezentuje najwyższą formę wśród "Biało-Czerwonych". Konkurs wygrał ostatecznie Granerud (235 m w drugiej serii) przed Zajcem i Krafetem.