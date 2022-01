Czas na pierwszy z dwóch zaplanowanych konkursów indywidualnych Pucharu Świata w Titisee-Neustadt podczas tego weekendu. Na przestrzeni ostatnich lat Polacy często stali na podium zmagań na skoczni Hochfirstschanze i przysporzyli wiele radości fanom. Tym razem w Titisee-Neustadt powinno być diametralnie inaczej, gdyż wystartują zawodnicy, którzy nie pojadą na igrzyska w Pekinie, natomiast olimpijczycy pozostali w Polsce, by szlifować formę.



Skoki narciarskie. Titisee-Neustadt. Kto najlepszy w sobotnim konkursie?

We wczorajszych kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt wzięło udział 60 zawodników. Na liście startowej znalazło się sześciu reprezentantów Polski: Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot, Klemens Murańka i Tomasz Pilch. Do konkursu w Titisee-Neustadt awansowało pięciu Biało-Czerwonych, a ta sztuka nie udała się tylko Pilchowi. Najlepszym z Polaków był Wolny, który uplasował się na 24. miejscu. Kwalifikacje wygrał Cene Prevc po skoku na odległość 135,5 metra, drugi był Ryoyu Kobayashi, a trzeci Karl Geiger. W kwalifikacjach nie wziął udziału zgłoszony do rywalizacji Andreas Wellinger z powodu pozytywnego wyniku na covid-19. W gronie największych faworytów do zwycięstwa w sobotnim konkursie PŚ w Titisee-Neustadt są: R. Kobayashi, Geiger, Halvor Egner Granerud oraz bracia Prevc.



Zobacz także: Będzie dodatkowy konkurs Pucharu Świata! Jest komunikat



Najwięcej zwycięstw w historii konkursów Pucharu Świata w Titisee-Neustadt odniósł Adam Małysz. "Orzeł z Wisły" trzykrotnie triumfował na obiekcie Hochfirstschanze. Po dwie wygrane zanotowali w Titisee-Neustadt Kamil Stoch i Dawid Kubacki. W ubiegłym roku na najniższym stopniu podium pierwszego z konkursów stanął Piotr Żyła. Wówczas w czołowej trójce mieliśmy dwóch Polaków, bowiem zwyciężył Stoch. Przedzielił ich Halvor Egner Granerud, który wygrał drugi indywidualny konkurs w Titisee-Neustadt. Zawody Pucharu Świata w Titisee-Neustadt odbywają się z przerwami od 2001 roku.



Skoki narciarskie: Titisee-Neustadt. Kiedy i o której godzinie konkurs?

Konkurs indywidualny PŚ w Titisee-Neustadt rozpocznie się w sobotę 22 stycznia, o godzinie 16.15 Wcześniej, bo o 15.15 odbędzie się seria próbna.



Skoki narciarskie: Titisee-Neustadt. Gdzie oglądać konkurs w tv?

Transmisja sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt w tv na kanałach Eurosport 1 i TVN.



Sprawdź: Puchar Świata: Titisee-Neustadt. Terminarz weekendu i program transmisji

Skoki narciarskie: Titisee-Neustadt. Gdzie obejrzeć konkurs online live stream?

Konkurs w Titisee-Neustadt można oglądać online live stream na Polsat Box Go i player.pl.

Skoki narciarskie: Titisee-Neustadt. Tekstowa relacja "na żywo" z konkursu

Tekstowa relacja "na żywo" - konkurs w Titisee-Neustadt na sport.interia.pl.





Czytaj także: