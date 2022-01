Adam Małysz - jak wszyscy - był rozczarowany występem polskich skoczków w konkursie Pucharu Świata w Titisee-Neustadt.

PŚ w Titisee-Neustadt. Adam Małysz: Znaleźć przyczynę

Przyznał, że po tym, jak w sobotę do drugiej serii awansował Jakub Wolny, spodziewał się utrzymania niezłej tendencji w skokach tego zawodnika, ale niestety 26-latek zaliczył w niedzielę słabszą próbę.

- Wydawało się, że Jakub zobaczył światełko w tunelu, ale dzisiaj był słabszy skok. Z kolei Andrzej Stękała miał w pierwszej serii trochę szczęścia do warunków wietrznych - stwierdził Małysz na antenie TVN.

Dodał, że ma za sobą dyskusję z Maciejem Maciusiakiem o planach wobec tej grupy polskich zawodników. Reszta szykuje się do igrzysk olimpijskich pod wodzą Michala Doleżala. - Rozmawiałem z Maćkiem, to jest połowa sezonu. Trzeba to, co się da, poprawić i znaleźć przyczynę problemów, by zacząć wreszcie dobrze skakać.

Optymizmem, zdaniem Małysza, napawa natomiast sytuacja Kamila Stocha, który wznowił treningi na skoczni. - Jak Kamil jest uśmiechnięty, to znaczy, że trening się dobrze udał - podsumował Małysz. Czy 34-letni skoczek w wyniku przymusowej przerwy w treningach mógł nabrać mentalnej "świeżości"?

- Na pewno to dużo daje. Głód skakania może zadziałać na plus. Kamil sam się wypowiadał, że jest głodny skoków, jest zadowolony - zaznaczył Małysz.