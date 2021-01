PŚ skoczkiń. Kwalifikacje przełożone na sobotę

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne, zaplanowane na piątek kwalifikacje w rywalizacji kobiet w Titisee-Neustadt zostały przełożone. Jeśli aura pozwoli, to odbędą się one tuż przed sobotnim, pierwszym konkursem indywidualnym.

Problemy storpedowały piątkowy kalendarz już podczas drugiego treningu. Warunki wietrzne do spółki ze stanem torów najazdowych sprawiły, że sesji nie udało się dokończyć.



W tej sytuacji niemożliwe stało się także przeprowadzenie kwalifikacji. Zostały one przełożone na sobotę na godzinę 12:15. Zaraz po ich zakończeniu rozpocznie się część właściwa, czyli pierwszy konkurs na Hochfirstschanze.



W pewien sposób los uśmiechnął się do wszystkich polskich skoczkiń, które zdołały oddać po dwa skoki. O wysokich lokatach jednak nie było mowy. Najlepiej spisała się Kinga Rajda, która w pierwszym treningu zajęła 29. miejsce po skoku na 110,5 m. Na dalszych lokatach plasowały się Kamila Karpiel (37.), Anna Twardosz (40.), Nicole Konderla (41.) i Joanna Szwab (49.).