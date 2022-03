Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich małymi krokami zbliża się do końca. Przed nami przedostatni weekend rywalizacji i konkursy w Oberstdorfie. Czy Ryoyu Kobayashi obroni swoją przewagę w klasyfikacji generalnej nad Karlem Geigerem?

Skoki narciarskie. Puchar Świata w Oberstdorfie. Kiedy konkursy?

W miniony weekend skoczkowie po raz pierwszy w tym sezonie sprawdzili się na mamucim obiekcie w Vikersund w ramach mistrzostw świata w lotach. Wówczas rywalizacja nie była zaliczana do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W konkursie indywidualnym złoty medal wywalczył Marius Lindvik, drugi był Timi Zajc, a trzeci Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków - Jakub Wolny ukończył rywalizację na jedenastym miejscu. W konkursie drużynowym wygrali bezapelacyjnie Słoweńcy przed Niemcami i Norwegami, a piątą pozycję zajęli Polacy w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Jakub Wolny.

Reklama

Zobacz też: Piotr Żyła: Prezesem nie jestem, ale chciałbym dalej pracować z Doleżalem

Teraz przed zawodnikami dwa konkursy indywidualne w lotach w Oberstdorfie (w sobotę i niedzielę), które będą już uwzględniane do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Aktualnie liderem jest Ryoyu Kobayashi, który zgromadził na swoim koncie 1478 punktów. Drugi w tym zestawieniu Karl Geiger traci do Japończyka 58 "oczek" i zmagania w Oberstdorfie mogą mieć niebagatelne znaczenie dla końcowego rozrachunku, jeśli Kobayashi powiększyłby znacznie przewagę. W Vikersund to Niemiec spisywał się lepiej na mamucim obiekcie, ale to Japończyk w 2019 r. wygrał już Oberstdorfie na skoczni im. Heiniego Klopfera. W Oberstdorfie skakać będą następujący reprezentanci Polski: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Aleksander Zniszczoł.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Artur Gac: Akcje trenera Doleżala wcale nie stoją nisko. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Skoki narciarskie. Puchar Świata: Oberstdorf. Terminarz

W piątek (18 marca) w Oberstdorfie o godzinie 15.00 odbędzie się oficjalny trening, a następnie kwalifikacje (17.15) do pierwszego konkursu indywidualnego. W sobotę (19 marca) zawodnicy powalczą o punkty Pucharu Świata w konkursie, który ruszy o 16.00. O 14.45 skoczkowie wezmą udział w serii próbnej przed zawodami. Na zakończenie weekendu ze skokami narciarskimi w Oberstdorfie (w niedzielę 20 marca) przeprowadzone zostaną kwalifikacje oraz drugi konkurs indywidualny, który rozpocznie się o 16.00.

Piątek, 18.03.2022

14.45 - Oficjalny trening

17.15 - Kwalifikacje



Sobota, 19.03.2022

14.45 - Seria próbna

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 20.03.2022

14.15 - Kwalifikacje

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

Ty też możesz pomóc Ukrainie!

Skoki. Puchar Świata: Oberstdorf. Program transmisji. Gdzie obejrzeć?

Piątek, 18.03.2022

14.45 - Oficjalny trening - relacja tekstowa "na żywo" na sport.interia.pl

17.15 - Kwalifikacje - w tv na Eurosport 1 oraz online live stream na Polsat Box Go i w Playerze

Sobota, 19.03.2022

14.45 - Seria próbna - relacja tekstowa "na żywo" na sport.interia.pl

16.00 - Pierwsza seria konkursowa - transmisja w tv na Eurosport 1 i TVN oraz online live stream na Polsat Box Go i w Playerze

Niedziela, 20.03.2022

14.15 - Kwalifikacje - transmisja online live stream w Playerze.

16.00 - Pierwsza seria konkursowa - transmisja w tv na Eurosport 1 i TVN oraz online live stream na Polsat Box Go i w Playerze

W piątek kwalifikacje w Oberstdorfie będzie można obejrzeć w tv na kanale Eurosport 1 oraz online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Transmisja sobotniego i niedzielnego konkursu w tv na kanałach Eurosport 1 i TVN oraz online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Kwalifikacje do niedzielnego konkursu będzie można oglądać wyłącznie online live stream w Playerze. Relacje "na żywo" ze zmagań w Oberstdorfie można zobaczyć na sport.interia.pl.