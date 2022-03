Przed nami kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego w Oberstdorfie. Rywalizacja na obiekcie im. Heiniego Klopfera wróciła do kalendarza Pucharu Świata po trzech latach przerwy. W ostatnich zawodach na tej skoczni na podium stanęło dwóch Polaków - wygrał Kamil Stoch, a trzeci był Dawid Kubacki.

Skoki. Oberstdorf. O której godzinie kwalifikacje w piątek 18 marca?

Zmagania na mamucim obiekcie w Oberstdorfie zapoczątkują walkę o Małą Kryształową Kulę w lotach narciarskich w sezonie 2021/22. Zostanie ona przyznana w następnym tygodniu, na zakończenie Pucharu Świata w Planicy. W ubiegłym sezonie do klasyfikacji generalnej w lotach liczone były trzy konkursy, a wygrał ją Karl Geiger, który zgromadził 260 punktów. Tyle samo "oczek" uzbierał drugi Ryoyu Kobayashi, lecz to Niemiec miał więcej zwycięstw i sięgnął po to trofeum. Jeszcze nigdy Małej Kryształowej Kuli w lotach nie zdobył Polak, a w ubiegłym sezonie najwyżej w tej klasyfikacji - na dziesiątym miejscu był Piotr Żyła.

W dzisiejszych kwalifikacjach w Oberstdorfie na starcie ujrzymy następujących "Biało-Czerwonych": Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego i Andrzeja Stękałę. Ten ostatni wraca do kadry na Puchar Świata po zmaganiach w miniony weekend w Pucharze Kontynentalnym w Zakopanem, gdzie zostały rozegrane aż trzy konkursy. W ostatnim z nich - w niedzielę triumfował właśnie Stękała. W kwalifikacjach w Oberstdorfie zabraknie Pawła Wąska, który jeszcze przed wyjazdem do Niemiec miał pozytywny wynik testu na COVID-19. W składzie reprezentacji Polski zastąpił go Aleksander Zniszczoł. Na starcie kwalifikacji w Oberstdorfie zaprezentuje się aż dwunastu Niemców za sprawą możliwej do wykorzystania kwoty krajowych zawodników. Mocno osłabiona będzie natomiast reprezentacja Norwegii, bowiem Daniel-Andre Tande postanowił przedwcześnie zakończyć sezon, natomiast Robert Johansson od momentu MŚ w lotach w Vikersund narzeka na ból pleców i być może zabraknie go także w Planicy.

Kwalifikacje rozpoczną się dzisiaj o godzinie 17.15. O której początek skoków w piątek? Skoki w Oberstdorfie już od godziny 14.45, gdyż właśnie wtedy rozpocznie się oficjalny trening na obiekcie im. Heiniego Klopfera.

Puchar Świata. Oberstdorf: terminarz. Kiedy skaczą Polacy?

Piątek, 18.03.2022

14.45 - Oficjalny trening

17.15 - Kwalifikacje



Sobota, 19.03.2022

14.45 - Seria próbna

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 20.03.2022

14.15 - Kwalifikacje

16.00 - Pierwsza seria konkursowa

Skoki: Oberstdorf. Gdzie oglądać dzisiaj kwalifikacje? Transmisja w tv i online

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego w Oberstdorfie odbędą się w piątek 18 marca, o godzinie 17.15. Transmisja w tv na kanale Eurosport 1. Kwalifikacje będzie można oglądać także online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Tekstowa relacja "na żywo" z kwalifikacji w Oberstdorfie na sport.interia.pl.