PŚ kobiet w Wiśle. Pinkelnig wygrała niedzielny konkurs, Polki poza drugą serią

O ile wyniki polskich skoczków mogły jak dotychczas nastrajać pozytywnie - Dawid Kubacki odniósł przecież znamienite zwycięstwo - o tyle rezultaty skoczkiń pozostawiły sporo do życzenia . Kibice liczyli, że nasze zawodniczki w kolejnej odsłonie współzawodnictwa na obiekcie w Malince zdecydowanie poprawią swoje osiągi - to się jednak niestety nie udało.

PŚ kobiet w Wiśle. Pinkelnig potwierdziła dobrą formę, Konderla i Rajda znów poza pierwszą 30

Nicole Konderla i Kinga Rajda tymczasem oddały po jednym skoku - nie zdołały bowiem zakwalifikować się do drugiej serii konkursu. Konderla osiągnęła odległość wynoszącą równo 107 m, co dało jej 32. miejsce, a Rajda skoczyła 99 m - to uplasowało ją na 36. lokacie (na 40 zawodniczek, które zasiadły na belce).

PŚ w skokach narciarskich pań. Kolejne zawody odbędą się w Norwegii

Trzeba więc trzymać kciuki za to, by "Biało-Czerwone" odnalazły lepszą formę. Czasu na przygotowania mają sporo, bo kolejna odsłona PŚ kobiet dopiero w weekend 3-4 grudnia. Wówczas to sportsmenki udadzą się do norweskiego Lillehammer.