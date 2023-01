17 stycznia 2004 roku Kamil Stoch po raz pierwszy wystąpił w konkursie Pucharu Świata, co postanowiła przypomnieć stacja TVP Sport. Dokładnie 19 lat temu "Orzeł z Zębu" wziął udział w zawodach w Zakopanem, ale nie będzie dobrze wspominał swojego debiutu.

Rocznica debiutu Kamila Stocha

Na premierowe punkty w prestiżowym cyklu Stoch musiał czekać do lutego 2005 roku, kiedy to w Pragelato zajął siódme miejsce. Od tego czasu aż 80-krotnie stawał na podium Pucharu Świata, wygrywając 39 konkursów. 35-letni dzisiaj skoczek dwukrotnie sięgał po Kryształową Kulę, trzykrotnie wygrywał Turniej Czterech Skoczni, a w swoim dorobku ma także wygrane w innych cyklach: Raw Air, Willingen Five i Planica 7.