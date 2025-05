Przykry koniec kariery. Dwukrotny mistrz świata nie miał wyboru. "Smutno"

Czuć było, że sezon 2024/25 podobnie jak w przypadku Markusa Eisenbichlera, może być ostatnim w karierze także dla Roberta Johanssona. Norweski skoczek miał potężne problemy z uzyskaniem kwalifikacji do kolejnych konkursów, a w trakcie całej kampanii w zawodach Pucharu Świata uzbierał zaledwie 32 punkty, co dało mu 48. miejsce.

Występy Norwegów w cieniu skandalu. "Oberwał" także Robert Johansson

Był to dość przykry widok, zwłaszcza że "w gablocie" Johanssona znajdują się między innymi trzy medale igrzysk olimpijskich, dwa złota mistrzostw świata w lotach, czy trzy krążki mistrzostw świata. Jakby tego było mało, cieniem na występach niemal wszystkich czołowych norweskich skoczków położył się skandal, do jakiego doszło pod koniec sezonu .

- Rozumiemy, że to nie są najlepsze czasy dla skoków narciarskich. Ale mamy zasady i chcemy, aby były przestrzegane. W tym przypadku mamy do czynienia z celową manipulacją i musimy się temu przyjrzeć. To już wyrządziło wielkie szkody skokom narciarskim jako dyscyplinie sportowej - deklarował wówczas Sandro Pertile, były już dyrektor Pucharu Świata.

Johansson oficjalnie zakończył karierę. Nie tak to sobie wyobrażał

Tym samym Johansson nie miał okazji należycie pożegnać się z kibicami, co planował już od dłuższego czasu. We wtorek doświadczony skoczek oficjalnie ogłosił zakończenie kariery sportowej , a w rozmowie z "Dagbladet" opowiedział o kulisach swojej decyzji.

- Nie uważam, żeby to było w jakikolwiek sposób "sprawiedliwe". Nie, to nieprawda. Jestem naprawdę rozczarowany sposobem w jaki to zostało poprowadzone - podkreślił w odniesieniu do decyzji FIS.