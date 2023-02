Przykry incydent z udziałem Polaków! Kubacki ujawnił to tuż po konkursie

- Teraz trzeba wrócić do domu i troszkę odpocząć, bo ten weekend był bardzo meczący. Wczoraj byliśmy na nogach od 6:30, a do hotelu wróciliśmy przed 21:00. Już nawet kolacji nie było, bo wymyślili, że tylko do ósmej jest - ujawnił "Mustaf".

- Mam świadomość, że musimy się stąd szybko zwijać, bo za chwilę mamy samolot do domu. Dziś nie będzie czasu dla kibiców. Ludzie przyszli, każdy by chciał zdjęcie albo autograf, ale nie da się wszystkich "obskoczyć". Trzeba by do rana siedzieć. Serce się jednak raduje, że ludzie chcą przychodzić na zawody i cieszą się razem z nami dobrymi wynikami - zakończył Kubacki.