Przykre wieści ws. Małysza. Karty odkryte. "Około roku na podratowanie zdrowia"

Pod koniec kwietnia Adam Małysz poinformował, że rezygnuje ze starań o drugą kadencję prezesa PZN. Zaznaczył, że jego decyzja jest ostateczna. W ten sposób uciął narastające od wielu tygodni spekulacje.

Nie zdradził planów na najbliższą przyszłość. Wskazywał jedynie na potrzebę odpoczynku i resetu emocjonalnego. Jego zwolennicy mieli nadzieję, że zostanie w strukturach związku z nowym zakresem obowiązków.

Nowe rozdanie w PZN bez Adama Małysza? Na horyzoncie roczny urlop. "Musi odpocząć"

- Jestem z Adamem w stałym kontakcie i on musi teraz odpocząć od tego wszystkiego - mówi w rozmowie z serwisem Sportowy24.pl Andrzej Wąsowicz, prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego. - Spadł na niego olbrzymi hejt, a teraz trzeba będzie wiele spraw w związku przeorganizować. To jest moja deklaracja, że będę robił wszystko, aby Adam Małysz z nami współpracował.

- To jest postać, która budowała to, co dzisiaj mamy w Polskim Związku Narciarskim. Owszem, na ten moment wyniki może nie są do końca zadowalające, ale ja myślę, że Adam kiedyś wróci ze zdwojoną siłą i to będzie ku zadowoleniu oraz rozwojowi narciarstwa w Polsce - dodaje Wąsowicz.

Te słowa mogą wywołać konsternację u wszystkich, którzy nie zakładali, że PZN rozpocznie nową kadencję bez zaangażowania w jakiejkolwiek roli dotychczasowego prezesa. Tymczasem wygląda na to, że w tym temacie nie ma już niedomówień. Nowy sezon w sportach zimowych Małysz ma powitać w roli postronnego obserwatora.

- Myślę, że da sobie około roku na podratowanie zdrowia, tak jak nauczyciel, który czasami też powinien udać się na dłuższy urlop. Musi odpocząć - powtarza Wąsowicz.

W tej chwili jedynym pretendentem do objęcie sterów w PZN po Małyszu pozostaje Apoloniusz Tajner. Dla 72-letniego parlamentarzysty ma to być powrót do związku, którym kierował już w latach 2006-22. Termin na formalne zgłoszenie kandydatury upływa 13 maja.

Adam Małysz

