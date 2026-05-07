Przykre wieści ws. Małysza. Karty odkryte. "Około roku na podratowanie zdrowia"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Adam Małysz pozostaje prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Jego misja dobiega końca 13 czerwca. Co dalej? Wiadomo, że o drugą kadencję nie będzie zabiegał. Sympatycy "Orła z Wisły" liczyli jednak na to, że zostanie on w strukturach związku - tyle że w innej roli. Nowe światło na tak zarysowaną perspektywę rzuca jeden z wysoko postawionych działaczy.

Adam Małysz w sportowej kurtce i czapce Red Bull, emblematy sponsorów Lotos i Grupa Azoty, zimowa sceneria
Adam Małysz Newspix.pl

Pod koniec kwietnia Adam Małysz poinformował, że rezygnuje ze starań o drugą kadencję prezesa PZN. Zaznaczył, że jego decyzja jest ostateczna. W ten sposób uciął narastające od wielu tygodni spekulacje.

Nie zdradził planów na najbliższą przyszłość. Wskazywał jedynie na potrzebę odpoczynku i resetu emocjonalnego. Jego zwolennicy mieli nadzieję, że zostanie w strukturach związku z nowym zakresem obowiązków.

Kocha go cała Polska. Mało kto wie, ile miał lat jak zdał maturę

Nowe rozdanie w PZN bez Adama Małysza? Na horyzoncie roczny urlop. "Musi odpocząć"

- Jestem z Adamem w stałym kontakcie i on musi teraz odpocząć od tego wszystkiego - mówi w rozmowie z serwisem Sportowy24.pl Andrzej Wąsowicz, prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego. - Spadł na niego olbrzymi hejt, a teraz trzeba będzie wiele spraw w związku przeorganizować. To jest moja deklaracja, że będę robił wszystko, aby Adam Małysz z nami współpracował.

- To jest postać, która budowała to, co dzisiaj mamy w Polskim Związku Narciarskim. Owszem, na ten moment wyniki może nie są do końca zadowalające, ale ja myślę, że Adam kiedyś wróci ze zdwojoną siłą i to będzie ku zadowoleniu oraz rozwojowi narciarstwa w Polsce - dodaje Wąsowicz.

Te słowa mogą wywołać konsternację u wszystkich, którzy nie zakładali, że PZN rozpocznie nową kadencję bez zaangażowania w jakiejkolwiek roli dotychczasowego prezesa. Tymczasem wygląda na to, że w tym temacie nie ma już niedomówień. Nowy sezon w sportach zimowych Małysz ma powitać w roli postronnego obserwatora.

Zobacz również:

Adam Małysz (na małym zdj.) rezygnuje z drugiej kadencji na stanowisku szefa PZN. Jego miejsce zająć ma Apoloniusz Tajner
Skoki Narciarskie

Gorąco w PZN. Te słowa wreszcie padły. Małysz otwarcie ostrzega Tajnera

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

- Myślę, że da sobie około roku na podratowanie zdrowia, tak jak nauczyciel, który czasami też powinien udać się na dłuższy urlop. Musi odpocząć - powtarza Wąsowicz.

W tej chwili jedynym pretendentem do objęcie sterów w PZN po Małyszu pozostaje Apoloniusz Tajner. Dla 72-letniego parlamentarzysty ma to być powrót do związku, którym kierował już w latach 2006-22. Termin na formalne zgłoszenie kandydatury upływa 13 maja.

Zobacz również:

Adam Małysz
Skoki Narciarskie

Adam Małysz odchodzi. Członek zarządu PZN ujawnia: "Nie wytrzymywał nerwowo"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Mężczyzna w czapce z daszkiem i bluzie sportowej z licznymi logotypami sponsorów wspina się po schodach na zewnątrz, trzymając w ręku butelkę. Do bluzy przypięta jest akredytacja z roku 2024.
Adam MałyszDamian Klamka / East NewsEast News
Mężczyzna w ciemnej zimowej czapce z logo Red Bull oraz w kurtce i szaliku sportowym, spoglądający spokojnie przed siebie na tle rozmytej sceny stadionowej.
Adam MałyszDamian KlamkaEast News
Mężczyzna w ciemnej kurtce zimowej i granatowej czapce z logo Red Bull oraz 4F, na tle rozmazanego jasnego tła.
Adam MałyszANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Piotr Żyła opowiedział o swojej przyszłości w skokach narciarskich. WIDEOInteria SportINTERIA.PL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja