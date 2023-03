Po śmierci Antonina Hajka głos zabrał Martin Cikl - jego rówieśnik, a także przyjaciel, z którym łączyła go nie tylko szkolna ławka, ale i miłość do skoków narciarskich. - Chociaż zaginął już jakiś czas temu, nadal wierzyłem, że albo wróci do Czech, albo że zacznie nowe życie w Malezji i wkrótce się odezwie - stwierdził Czech w rozmowie z portalem Idnes.cz. - Ostatni raz rozmawialiśmy w lutym ubiegłego roku, kiedy myśleliśmy, że spotkamy się po sezonie. Niestety tak się nie stało - dodał.