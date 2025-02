Przygnębiające prognozy, zagrożony konkurs skoków. "Ostrzeżenie kryzysowe"

Kiedy ląduje się w Trondheim, to dookoła niemal nigdzie nie ma śniegu. W mieście trudno go uświadczyć. Właściwie biało jest tylko w Granasen, gdzie będzie się toczyła walka o medale. To wszystko jest jednak sztuczny śnieg.

To najlepszy dowód na to, jak daleko zaszły zmiany klimatyczne na świecie. Jesteśmy przecież w środku zimy w Norwegii, a w Trondheim przywitała nas temperatura plus sześć stopni Celsjusza i mżawka. Reklama

Reklama Paweł Wąsek najlepszy z Polaków. „Skoki to sport indywidualny”. WIDEO / InteriaSport.pl / Interia.tv

W Trondheim cieplej niż w Słonecznym Brzegu, ale sielanka się skończy. "Ostrzeżenie kryzysowe"

Norwescy meteorolodzy zauważyli, że w Trondheim tego dnia było cieplej niż w popularnym bułgarskim kurorcie - Słonecznym Brzegu.

Nie ma co ukrywać, ze prognozy pogody są przygnębiające na czas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. Przez całą imprezę będzie nam raczej towarzyszył deszcz i wiatr. Słońca i mrozu będzie jak na lekarstwo.

Już kilka dni temu "Verdens Gang" informował o tym, że prognozy są fatalne, ale liczył na to, że te jednak ulegną zmianie. Teraz okazało się, że te najnowsze są jeszcze gorsze.

To oczywiście sprawi największe problemy na trasach biegowych. Serwismeni będą mieli ręce pełne roboty.



Leonidas Tsopouridis, który jest dyżurnym meteorologiem w kraju, zapowiada, że najlepsza pogoda w czasie mistrzostw świata będzie w czwartek (27 lutego). Ma być słonecznie i ciepło. Norwegowie piszą, że jak na tę porę roku, to w ich kraju jest wręcz gorąco.

Od piątku w stronę Trondheim będzie jednak zmierzał niż. To będzie się wiązało z intensywnymi opadami deszczu, ale też silnym wiatrem. Podobno najgorzej ma być w niedzielę po południu (2 marca), a zatem wtedy, kiedy na normalnej skoczni będą rywalizować skoczkowie. Ma spaść do 40 mm deszczu na metr kwadratowy. To prawdziwa ulewa. Do tego ma wiać 5-8 m/s, a w porywach nawet do 16 m/s. Jeszcze mocniejszy wiatr ma być w poniedziałek (3 marca), który ma być dniem wolnym od rywalizacji. Na szczęście deszcz nie będzie już tak intensywnym choć ma padać przez cały dzień. Reklama

Przyszły tydzień też zapowiada się szaro i deszczowo z wiatrowymi incydentami. Tak wygląda to do czwartku. W dniach 28 lutego - 6 marca dyżurny meteorolog mówi o "ostrzeżeniu kryzysowym".

Dawid Kubacki czarnym koniem?

Trasa z lotniska w pobliżu Trondheim wiedzie przez kilka tuneli drążonych w skałach. Kiedy jedzie się przez nie, to pył unosi się w powietrzu. Wygląda to tak, jakby była mgła. Jak w skandynawskim thrillerze. Oby tylko to miejsce nie kojarzyło się Polsce z takimi właśnie wydarzeniami. Największą naszą nadzieją na dobre wyniki są skoczkowie, ale medal byłby cudem.

Biało-Czerwoni już raz jechali do Trondheim skazywani na porażkę, ale wówczas dość niespodziewanie o medal walczył Robert Mateja i to od razu w debiucie w mistrzostwach świata, choć na gwiazdę wyrastał wówczas Adam Małysz.

Mateja zajął wówczas piąte miejsce na dużej skoczni. Teraz chyba też na tej skoczni należy upatrywać największych szans. Z informacji, jakie do nas docierały po treningach Polaków przed mistrzostwami świata, wynikało, że solidnie prezentował się Dawid Kubacki, który może być czarnym koniem rywalizacji w na normalnej skoczni. Reklama

"Największy festiwal folklorystyczny w Norwegii od dziesięcioleci". Burmistrz skradł show, a Ukraina dostała wielkie brawa

Bez względu na osiągnięcia Polaków i pogodę, zapowiadają się naprawdę znakomite mistrzostwa świata. Organizatorzy zapowiadają, że to będzie "największy festiwal folklorystyczny w Norwegii od dziesięcioleci".

Próbkę mieliśmy już w czasie ceremonii otwarcia. Ta była naprawdę przednia, a na żywo obejrzało ją kilkadziesiąt tysięcy widzów. Organizatorzy szacują, że było ich ok. 25 tysięcy. Show skradł burmistrz Trondheim Kent Ranum, który zamiast przemówienia... zaśpiewał.

W czasie, gdy przedstawiano kraje, jakie uczestniczą w MŚ, największą owację zebrały Ukraina i - co zrozumiałe - Norwegia. Polska flaga pojawiła się akurat w momencie, gdy miejscowi wiwatowali pojawienie się swojej.



Ceremonia otwarcia odbywała się na placu Torvet. Tam też jest wyznaczone miejsce na dekoracje. W pobliżu znajdują się stragany, na których można uraczyć się miejscowym jadłem i napojami. Także wyskokowymi. A ceny? Bugrery w granicach 70 złotych. Piwo to około 40 złotych.



Zrównane nagrody kobiet i mężczyzn. Sportowcy z niepełnosprawnościami też będą bić się o medale

To będą też wyjątkowe mistrzostwa świata pod innymi względami. To ma być pierwsza na świecie impreza, w której takie same nagrody finansowe, otrzymają mężczyźni, jak i kobiety. Za zwycięstwo przewidziano ok. 68 tysięcy złotych, za srebro ok. 45 tysięcy złotych, a za brąz ok. 23 tysięcy złotych. Reklama

Po raz pierwszy też w imprezie tej wezmą udział sportowcy z niepełnoprawnościami. To ma być rywalizacja pokazowa w sprincie.

- To dla nas wielkie wyróżnienie. Może zrodzi się z tego coś fajnego - powiedział Witold Skupień, nasz utytułowany biegacz narciarski dla Interia Sport.

Mało tego. Ci sportowcy też otrzymają nagrody finansowe. Będzie zatem o co walczyć.

Triumfatorzy wzbogacą się o ok. 22 tysiące złotych. Srebrni medaliści o ok. 14,5 tysiąca złotych, a brązowi o ok. dziewięć tysięcy złotych.

Z Trondheim - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Kompleks skoczni Granasen / JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Ceremonia otwarcia mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL

Stadion biegowy w obiekcie Granasen / JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Ceremonia otwarcia mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim / Gorm Kallestad/NTB / AFP