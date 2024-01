Przyczyny śmierci Mateusza Rutkowskiego. Są informacje z akcji ratunkowej

- Popełniłem w życiu wiele błędów i wiem, że gdyby nie one, moja kariera wyglądałaby inaczej. Nie do końca jednak wszystko to, co się wydarzyło, było moją winą. Ludzie, którzy mnie otaczali, nie bardzo kwapili się do tego, by pomóc mi wyjść z trudnej sytuacji. Zostawili mnie samemu sobie, na lodzie. Olali mnie. Z każdej strony spadała na mnie tylko krytyka. Swoje zrobili też dziennikarze. Mnie wyrzucili z kadry od razu, a był skoczek, który spowodował wypadek po pijanemu i jemu nic się nie stało. Jak ktoś nie jest z zamożnej rodziny, jak ja, to nie może sobie pewnych spraw załatwić. Bogatsi mają lepiej - mówił przed laty Rutkowski w rozmowie ze mną.