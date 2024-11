Przesadzona reakcja Adama Małysza, na oceny poczekajmy do Wisły

Wisła prawdę nam powie, nie ma co już na starcie sezonu podcinać skrzydeł kadrze

W Lillehammer było zupełnie inaczej. Już od pierwszych treningów nasi skoczkowie potrafili być w czołówce, jak choćby Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł , którzy zajmowali miejsce w "10". To zresztą w tej chwili dwóch naszych najlepszych skoczków. Obaj zanotowali życiowe występy na inaugurację sezonu. Wygląda na to, że stać ich będzie na walkę o czołowe lokaty w tym sezonie . Zresztą Wąsek był 14. w pierwszym konkursie, a zatem całkiem niedaleko od czołówki.

Niestety u Polaków widoczne były w kolejnych dniach problemy z prędkością najazdową. Może powodem takiego stanu rzeczy był fakt, że z torów lodowych przeszli na sztucznie mrożone. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy była na pewno wysoko ustawiona belka, bo o tym nasi skoczkowie mówili otwarcie, że mają problemy z wycelowaniem tory, a to powoduje, że później układają się do pozycji najazdowej. To wszystko miało potem przełożenie na wybicie się i prędkości w locie, zwłaszcza w drugiej fazie. Tam brakowało tej prędkości nieco u naszych skoczków i przez to nie było nieco dłuższych skoków.