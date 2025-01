Przerwa pomogła Polakom w Zakopanem. Nagła poprawa, optymizm przed kwalifikacjami

Kilka tygodni musieli czekać polscy kibice, by ponownie w ojczyźnie zobaczyć czołowych skoczków globu. W piątkowe popołudnie rozpoczęły się zmagania w ramach Pucharu Świata w Zakopanem. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera podeszli do nich w słodko-gorzkich humorach. Z jednej strony dobry okres w karierze przeżywa Paweł Wąsek. Fanom brakuje za to Piotra Żyły, który wciąż nie może odnaleźć właściwego rytmu i na kolegów w akcji popatrzy co najwyżej z perspektywy trybun.

Reklama