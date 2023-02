Przerażający skok! Przeskoczył skocznię i upadł. To mogło skończyć się źle

Podczas konkursu mikstów rozgrywanego w Willingen doszło do koszmarnie wyglądających scen. Słoweniec Timi Zajc kompletnie przeskoczył skocznię, upadając przy tym z dużej wysokości, co wręcz zmroziło krew w żyłach wielu kibiców. 22-latek pofrunął aż 161,5 m, podczas gdy należący do polskiego skoczka narciarskiego Klemensa Murańki wynosu 153 m. Na szczęście prawdopodobnie wszystko skończyło się dobrze, bowiem Timi Zajc był w stanie poruszać się o własnych siłach.