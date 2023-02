Reprezentantka Norwegii na koncie ma pięć medali imprez mistrzowskich , choć wszystkie zdobyte w rywalizacji drużyn. Indywidualnie jej największymi sukcesami są póki co udane występy w konkursach Pucharu Świata . Łącznie wygrywała je już pięciokrotnie, z czego trzy razy - w obecnym sezonie. Daje jej to szóste miejsce w "generalce".

Przerażający lot Silje Opseth

Ostatecznie miało to miejsce kilka metrów bliżej, a Opseth była tak przerażona, że krzyczała już w locie. - Próbowałam skopiować wyczyn Timiego Zajca na mniejszej skoczni - ironizowała, odnosząc się do kosmicznej próby Słoweńca w Willingen. Uzyskał on aż 161,5 metra.

- To chyba skok, który nie powinien mieć miejsca. Kombinacja zbyt dużej prędkości i warunków - komentowała dla telewizji "NRK". - Byłam zszokowana, kiedy wyszłam z progu i osiągnęłam taki pułap lotu. Nie do końca wiem, co mi przeszło przez głowę, ale był to chyba strach przed śmiercią - dodawała.