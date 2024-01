Przez media przetaczały się spekulacje na temat przyszłości Przemysława Babiarza w TVP. Wygląda jednak na to, że stacja nie ma w planach rozstania z doświadczonym dziennikarzem. Obsadzono go w roli komentatora Pucharu Świata w skokach narciarskich konkursów w Polsce. A to nie wszystko. Sam Babiarz w końcu sygnalizuje, że chciałby na antenie stacji skomentować następne wydarzenia sportowe. Wygląda na to, że nigdzie się nie wybiera.