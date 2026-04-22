Przełomowa zmiana, nadeszło potwierdzenie. Znakomite wieści dla Tomasiaka

Bartłomiej Wrzesiński

Już za kilka miesięcy Kacper Tomasiak rozpocznie swój drugi w życiu sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. 19-letni Polak będzie jednym z elementów ważnej zmiany w cyklu. Po raz pierwszy w historii PŚ w życie wprowadzona będzie klasyfikacja zawodników do lat 23, którzy powalczą o tytuł najlepszego młodzieżowca. Wprowadzenie tej nowinki w rozmowie z portalem "skijumping.pl" potwierdził dyrektor PŚ Sandro Pertile.

Kamil Stoch i Kacper Tomasiak w kombinezonach skoczków, rozmowa z trenerem w polskiej czapce szachownicy
Kamil Stoch i Kacper Tomasiak

Opadł już kurz po ostatnim sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Z perspektywy polskich kibiców była to wyjątkowa kampania. Ostatecznie ze sportową karierą pożegnał się Kamil Stoch. W ostatnich miesiącach eksplodował talent Kacpra Tomasiaka. 18-latek bardzo szybko z debiutanta stał się liderem polskiej kadry. Najlepszy tego dowód dał na igrzyskach olimpijskich, zdobywając w Predazzo łącznie aż trzy medale - dwa srebrne i jeden brązowy.

Prawdziwym dominatorem ostatniego sezonu Pucharu Świata okazał się Domen Prevc. Słoweniec bardzo szybko wypracował sobie taką przewagę, której żaden z innych zawodników nie był w stanie nadrobić. Dodatkowo, 26-latek wygrał Turniej Czterech Skoczni, sięgnął po mistrzostwo świata w lotach narciarskich. W Predazzo na igrzyskach zdobył swoje pierwsze dwa złota olimpijskie - w mikście oraz indywidualnie na skoczni dużej.

Pierwszy konkurs nowego sezonu odbędzie się 20 listopada w norweskim Lillehammer. W kalendarzu PŚ tradycyjnie znalazło się miejsce na konkursy w Wiśle (5-6 grudnia) oraz Zakopanem (16-17 stycznia). Imprezą sezonu będą mistrzostwa świata w Falun.

Innowacja w Pucharze Świata. Świetna wiadomość dla Kacpra Tomasiaka

Dla Kacpra Tomasiaka będzie to drugi pełny sezon w cyklu Pucharu Świata. Okazuje się, że 19-latek będzie świadkiem przełomowej zmiany, która na dodatek będzie go dotyczyła bezpośrednio.

Dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile w rozmowie z "skijumping.pl" oficjalnie potwierdził utworzenie Pucharu Świata U-23, w którym zawodnicy urodzeni w 2004 roku i później będą walczyli o tytuł najlepszego młodzieżowca. Jest to rozwiązanie stosowane od ponad 10 lat w biegach narciarskich.

- Zmierzamy w dobrym kierunku. Mogę potwierdzić, że będzie to częścią naszych zasad Pucharu Świata. Będziemy mieli specjalny ranking dla zawodników poniżej 23 lat. (...) Planujemy specjalny plastron dla lidera klasyfikacji U23. Prawdopodobnie będzie on w kolorze zielonym - obwieścił Sandro Pertile.

- Na koniec sezonu w Planicy będziemy mieli dekorację medalową U23. Oczywiście pomysł jest nowy i będziemy pracowali również nad znalezieniem czegoś specjalnego dla zawodników. Chodzi jednak przede wszystkim o stworzenie specjalnego rankingu, żeby skupić uwagę na młodzieży i wykreować nowe, przyszłe gwiazdy sportu - dodał Pertile.

Biorąc pod uwagę wyniki z poprzedniego sezonu Tomasiak w takim rankingu na zakończenie zmagań byłby klasyfikowany na trzeciej pozycji. Lepsi od Polaka byli jedynie Austriacy - Stephan Embacher oraz Jonas Schuster. Ten drugi w kolejnym sezonie nie będzie już liczony w klasyfikacji U-23, przez co to Tomasiak będzie głównym pretendentem do pokonania mistrza świata juniorów.

