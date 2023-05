Legendarna skocznia, na której pierwsze zawody rozegrano w 1892 roku, była modernizowana i przebudowywana 19 razy. W 2008 roku została zburzona i kosztem 200 milionów euro wybudowano w 2010 roku w tym samym miejscu nową na mistrzostwa świata w rok później. Miał to być obiekt całoroczny, lecz z powodu znacznego przekroczenia budżetu zrezygnowano z tego.

Według najnowszego raportu koszt pokrycia zeskoku plastikiem to trzy miliony euro , ale kolejne rady miasta konsekwentnie odmawiają nie tylko finansowania, lecz też i samej zgody.

Skocznię przebudują z wykorzystaniem sieci rybackich

"Trzeba mieć dziurawy mózg, aby nie rozumieć potencjału sportowego i turystycznego tej znanej na całym świecie skoczni, gdyby stała się obiektem całorocznym. To wręcz skandal, że ten najdroższy obiekt w tej dyscyplinie na świecie i chluba Norwegii jest wykorzystywany dzisiaj przez najwyżej cztery miesiące w roku" - powiedział radny Erik Lae Solberg z prawicy kanałowi telewizji NRK. Podkreślił, że jeżeli partie opozycyjne wygrają wybory komunalne we wrześniu, to Holmenkollen stanie się obiektem całorocznym już w przyszłym roku.