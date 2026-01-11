Przełom w Zakopanem, czekano na to 20 lat. Sensacyjny wynik młodej gwiazdy

Po zakończeniu Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w ramach Pucharu Świata przeniosła się do Zakopanego, gdzie na pierwszy ogień poszły sobotnie zawody duetów, w których reprezentacja Polski skutecznie wykorzystała fakt, że część kadr oponentów dotarła pod Tatry osłabiona.

"Biało-Czerwoni" - w składzie Kacper Tomasiak - Dawid Kubacki - pokazali się od dobrej strony i wywalczyli najniższe miejsce podium, dając się wyprzedzić jedynie Austriakom i Słoweńcom.

Jedną z nacji, która za to nie była w stanie wystawić w duetach swojego zespołu, byli Słowacy. Dzień po pierwszym konkursie na Wielkiej Krokwi, we współzawodnictwie indywidualnym, na obiekcie stawił się jednak Hektor Kapustik i... pokazał naprawdę dobrą formę.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Sensacja w Pucharze Świata. Hektor Kapustik przerwał fatalną passę Słowaków

18-latek nie tylko wywalczył sobie udział w drugiej serii, ale też po pierwszej części zmagań zajmował wysokie, ósme miejsce. Tutaj warto zwrócić uwagę na pewien niezwykły fakt, jaki przytoczył na portalu X Adam Bucholz, dziennikarz serwisu Skijumping.pl:

Rozwiń

Kapustik stał się pierwszym od dokładnie 20 lat i 24 dni Słowakiem, który zapunktował w Pucharze Świata. Poprzednio podobna sztuka udała się Martinowi Mesikowi, który przed dwoma dekadami w Engelbergu zajął 29. miejsce.

Warto nadmienić, że Hektor Kapustik (który niedzielne zawody zakończył ostatecznie na 20. lokacie) w obecnym sezonie wcześniej nawet nie "zakręcił się" wokół czołowej trzydziestki - jego poprzednim najlepszym rezultatem była 40. lokata w... Engelbergu. Tym bardziej jego popis w Zakopanem może robić wrażenie.

Puchar Świata przenosi się do Azji. Już niebawem walka o punkty na Okurayamie

Walka o Kryształową Kulę tymczasem w przyszłym tygodniu przeniesie się do Sapporo, gdzie 17 i 18 stycznia przeprowadzone zostaną dwa konkursy indywidualne. Następnie PŚ wróci do Europy, a konkretnie do Willingen.

Wielka Krokiew Damian Klamka East News

Wielka Krokiew w Zakopanem Grzegorz Momot PAP

Wielka Krokiew Grzegorz Momot PAP